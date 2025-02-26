26 февраля 2025

NBC: Россия предложила США сделку по ресурсам Донбасса и Запорожской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее Путин предложил США участвовать в добыче редкоземельных металлов в Новороссии
Ранее Путин предложил США участвовать в добыче редкоземельных металлов в Новороссии Фото:

Россия якобы предложила Соединенным Штатам заключить соглашение, которое предусматривает передачу американской стороне части прав на редкоземельные минералы и другие ценные металлы на территориях Донбасса и Запорожской области. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на информированные источники.

«Трамп настроен на сделки, поэтому Путин, понимая это, предпринял ответный шаг», — сказал бывший американский дипломат, имеющий опыт работы в регионе. По его словам, российская сторона внимательно следила за интересом Трампа к природным ресурсам Украины, а также за нерешительностью украинского президента Владимира Зеленского в вопросах соглашений по ископаемым.

Предложение России якобы было озвучено в ходе встречи российских и американских делегаций в Саудовской Аравии 18 февраля. Варианты, предложенные Москвой, включали доступ США к полезным ископаемым в Донбассе и Запорожской области. Представители США на встрече не взяли на себя каких-либо обязательств, но также не отметили полное отсутствие интереса к возможной сделке.

Президент России Владимир Путин заявил о планах предложить Соединенным Штатам и другим международным партнерам участие в проектах добычи редкоземельных металлов, которые реализуются на территории Донбасса и Новороссии. Ранее он обратил внимание на обширные запасы этих важных ресурсов в данных регионах. Путин подчеркнул, что наличие таких запасов играет ключевую роль для будущих технологических и промышленных проектов, напоминает «Царьград».

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Россия якобы предложила Соединенным Штатам заключить соглашение, которое предусматривает передачу американской стороне части прав на редкоземельные минералы и другие ценные металлы на территориях Донбасса и Запорожской области. Об этом сообщает NBC, ссылаясь на информированные источники. «Трамп настроен на сделки, поэтому Путин, понимая это, предпринял ответный шаг», — сказал бывший американский дипломат, имеющий опыт работы в регионе. По его словам, российская сторона внимательно следила за интересом Трампа к природным ресурсам Украины, а также за нерешительностью украинского президента Владимира Зеленского в вопросах соглашений по ископаемым. Предложение России якобы было озвучено в ходе встречи российских и американских делегаций в Саудовской Аравии 18 февраля. Варианты, предложенные Москвой, включали доступ США к полезным ископаемым в Донбассе и Запорожской области. Представители США на встрече не взяли на себя каких-либо обязательств, но также не отметили полное отсутствие интереса к возможной сделке. Президент России Владимир Путин заявил о планах предложить Соединенным Штатам и другим международным партнерам участие в проектах добычи редкоземельных металлов, которые реализуются на территории Донбасса и Новороссии. Ранее он обратил внимание на обширные запасы этих важных ресурсов в данных регионах. Путин подчеркнул, что наличие таких запасов играет ключевую роль для будущих технологических и промышленных проектов, напоминает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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