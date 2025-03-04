В фитнес-клубе на Свердловской набережной в Петербурге молодой человек и мужчина не смогли поделить тренажер, развернулась драка. Об этом сообщила Росгвардия Петербурга.
«Второго марта в 20:00 наряд вневедомственной охраны задержал в фитнес-клубе на Свердловской набережной 19-летнего гражданина, нанесшего телесные повреждения 44-летнему мужчине. Оба занимались в спортивном зале и столкнулись у одного из тренажеров», — пишет Росгвардия Петербурга в официальном telegram-канале. Словесная перепалка быстро переросла в физическую агрессию. Молодой посетитель нанес своему оппоненту удар в голову, в результате чего пострадавший получил серьезную травму лица.
Администратор спортзала оперативно отреагировал на инцидент и нажал тревожную кнопку сигнализации. Прибывшие сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 19-летнего нападавшего и доставили его в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение, где врачи диагностировали у него перелом носа.
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