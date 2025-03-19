ВСУ атаковали беспилотниками два предприятия в Белгородской области

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два предприятия в Белгородской области. О происшествии сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«В городе Шебекино два FPV-дрона ударили по предприятию — повреждены кровля, фасад и остекление складского помещения. Еще одно предприятие подверглось атаке беспилотника в хуторе Церковный Белгородского района ...», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что в одном здании, после атаки ВСУ, выбиты окна и посечен фасад.
Губернатор Белгородской области уточнил, что пострадавших нет. Всего было атаковано три населенных пункта. В поселке Дальний БПЛА повредили две машины.
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