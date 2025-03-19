ВСУ атаковали беспилотниками два предприятия в Белгородской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Беспилотники нанесли разрушения предприятиям, а также повредили две машины
Беспилотники нанесли разрушения предприятиям, а также повредили две машины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два предприятия в Белгородской области. О происшествии сообщил глава региона Вячеслав Гладков. 

«В городе Шебекино два FPV-дрона ударили по предприятию — повреждены кровля, фасад и остекление складского помещения. Еще одно предприятие подверглось атаке беспилотника в хуторе Церковный Белгородского района ...», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что в одном здании, после атаки ВСУ, выбиты окна и посечен фасад.

Губернатор Белгородской области уточнил, что пострадавших нет. Всего было атаковано три населенных пункта. В поселке Дальний БПЛА повредили две машины. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали два предприятия в Белгородской области. О происшествии сообщил глава региона Вячеслав Гладков.  «В городе Шебекино два FPV-дрона ударили по предприятию — повреждены кровля, фасад и остекление складского помещения. Еще одно предприятие подверглось атаке беспилотника в хуторе Церковный Белгородского района ...», — сообщил Гладков в своем telegram-канале. Он отметил, что в одном здании, после атаки ВСУ, выбиты окна и посечен фасад. Губернатор Белгородской области уточнил, что пострадавших нет. Всего было атаковано три населенных пункта. В поселке Дальний БПЛА повредили две машины. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...