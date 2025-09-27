Россия и США проведут новый раунд консультаций

Россия и США проведут третий раунд консультаций по двусторонним раздражителям этой осенью. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
«Наш диалог с США по таким вопросам, как визы, функционирование посольств, вопросы собственности и другие аспекты повседневной работы наших дипломатических представительств, продолжается. Мы уже провели два раунда, и с госсекретарем США Марко Рубио договорились провести третий раунд этой осенью», — отметил Лавров на пресс-конференции по итогам недели высокого уровня 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Она доступна на официальном сайте МИД РФ.
Ранее о планах провести новый раунд межмидовских консультаций между Россией и США сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков, отмечая, что многие вопросы двустороннего взаимодействия остаются нерешенными. В последние месяцы стороны уже провели два раунда переговоров, а Москва поднимала вопрос о возобновлении авиасообщения с США. Консультации направлены на урегулирование повседневных проблем в работе дипломатических представительств.
