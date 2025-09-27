В Киевской области был нанесен удар по тренировочному лагерю, где иностранные инструкторы проводили обучение украинских добровольцев. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.
«Прилетело в какой-то модный тренировочный лагерь, где германские и британские инструкторы обучали украинских добровольцев на какой-то модный спецназ», — цитирует Лебедева РИА Новости. В результате удара поражены склады боеприпасов и техники в Броварском, Бориспольском и Васильковском районах региона.
Он также отметил, что под удар попали зоны концентрации резервов и логистические объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бучанском и Белоцерковском районах области. Это, по оценке Лебедева, снизило боеспособность украинских войск.
