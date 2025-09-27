Армия РФ нанесла удар по лагерю ВСУ в Киевской области

Под удар попали три района Киевской области
Под удар попали три района Киевской области

В Киевской области был нанесен удар по тренировочному лагерю, где иностранные инструкторы проводили обучение украинских добровольцев. Об этом сообщил координатор николаевского пророссийского подполья Сергей Лебедев.

«Прилетело в какой-то модный тренировочный лагерь, где германские и британские инструкторы обучали украинских добровольцев на какой-то модный спецназ», — цитирует Лебедева РИА Новости. В результате удара поражены склады боеприпасов и техники в Броварском, Бориспольском и Васильковском районах региона.

Он также отметил, что под удар попали зоны концентрации резервов и логистические объекты Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бучанском и Белоцерковском районах области. Это, по оценке Лебедева, снизило боеспособность украинских войск.

Ранее URA.RU рассказывало, как ВС РФ освобождают «третью столицу» Украины. Группировке «Запад» удалось удалось заснять многокилометровую линию обороны ВСУ в районе Купянска. Подробнее — в материале агентства. 

