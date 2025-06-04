Путин заявил о больших потерях ВСУ и их отступлении по всей линии фронта

Украинские войска несут значительные потери и вынуждены отступать на всех участках линии фронта. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.
«Сегодня на фоне огромных потерь, отступая по всей линии боевого столкновения, пытаясь запугать Россию, киевская верхушка перешла к организации террористических актов», — заявил глава государства. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24».
Ранее бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко сообщил, что обстановка на линии фронта в Сумской области характеризуется как весьма тяжелая для украинских вооруженных сил. Подразделения российской армии продолжают наступать и сохраняют контроль над рядом населенных пунктов. О ситуации под Сумами — в материале URA.RU.
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