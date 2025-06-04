Путин заявил о больших потерях ВСУ и их отступлении по всей линии фронта

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Путин заявил об огромных потерях ВСУ в зоне спецоперации
Путин заявил об огромных потерях ВСУ в зоне спецоперации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские войска несут значительные потери и вынуждены отступать на всех участках линии фронта. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства.

«Сегодня на фоне огромных потерь, отступая по всей линии боевого столкновения, пытаясь запугать Россию, киевская верхушка перешла к организации террористических актов», — заявил глава государства. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24».

Ранее бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко сообщил, что обстановка на линии фронта в Сумской области характеризуется как весьма тяжелая для украинских вооруженных сил. Подразделения российской армии продолжают наступать и сохраняют контроль над рядом населенных пунктов. О ситуации под Сумами — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Украинские войска несут значительные потери и вынуждены отступать на всех участках линии фронта. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства. «Сегодня на фоне огромных потерь, отступая по всей линии боевого столкновения, пытаясь запугать Россию, киевская верхушка перешла к организации террористических актов», — заявил глава государства. Трансляцию заседания ведет телеканал «Россия 24». Ранее бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко сообщил, что обстановка на линии фронта в Сумской области характеризуется как весьма тяжелая для украинских вооруженных сил. Подразделения российской армии продолжают наступать и сохраняют контроль над рядом населенных пунктов. О ситуации под Сумами — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...