МЧС прокомментировало пожар у Москвы Сити

МЧС: пожар возле «Аффимолл Сити» в Москве ликвидирован
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар в районе «Москва Сити» ликвидировали, уточнили в МЧС
Пожар в районе «Москва Сити» ликвидировали, уточнили в МЧС Фото:
новость из сюжета
Сильный пожар на территории «Москва-Сити»

В Москве вечером 5 сентября произошел пожар на строительной площадке возле торгового центра «Аффимолл Сити» в районе делового комплекса «Москва-Сити». В настоящий момент пожар ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС. 

«Столичные огнеборцы ликвидировали пожар на западе Москвы. <...> На Киевской улице произошло загорание в двух одноэтажных торговых павильонах в ряду стоящих. <...> На Краснопресненской набережной, произошло загорание мусора на территории стройплощадки, оно было ликвидировано», — передает ведомство в своем telegram-канале. В столичном министерстве также подчеркнули, что пострадавших в ходе пожара — нет. 

Ранее вечером 5 сентября в районе «Москва-Сити» очевидцы сообщали о сильном задымлении и возгорании на строительной площадке возле ТЦ «Аффимолл Сити», а также о пожаре в цветочных павильонах ближе к Киевскому вокзалу. В соцсетях публиковались кадры густого дыма и работы экстренных служб.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Москве вечером 5 сентября произошел пожар на строительной площадке возле торгового центра «Аффимолл Сити» в районе делового комплекса «Москва-Сити». В настоящий момент пожар ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС.  «Столичные огнеборцы ликвидировали пожар на западе Москвы. <...> На Киевской улице произошло загорание в двух одноэтажных торговых павильонах в ряду стоящих. <...> На Краснопресненской набережной, произошло загорание мусора на территории стройплощадки, оно было ликвидировано», — передает ведомство в своем telegram-канале. В столичном министерстве также подчеркнули, что пострадавших в ходе пожара — нет.  Ранее вечером 5 сентября в районе «Москва-Сити» очевидцы сообщали о сильном задымлении и возгорании на строительной площадке возле ТЦ «Аффимолл Сити», а также о пожаре в цветочных павильонах ближе к Киевскому вокзалу. В соцсетях публиковались кадры густого дыма и работы экстренных служб.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...