МЧС прокомментировало пожар у Москвы Сити

В Москве вечером 5 сентября произошел пожар на строительной площадке возле торгового центра «Аффимолл Сити» в районе делового комплекса «Москва-Сити». В настоящий момент пожар ликвидирован. Об этом сообщили в МЧС.
«Столичные огнеборцы ликвидировали пожар на западе Москвы. <...> На Киевской улице произошло загорание в двух одноэтажных торговых павильонах в ряду стоящих. <...> На Краснопресненской набережной, произошло загорание мусора на территории стройплощадки, оно было ликвидировано», — передает ведомство в своем telegram-канале. В столичном министерстве также подчеркнули, что пострадавших в ходе пожара — нет.
Ранее вечером 5 сентября в районе «Москва-Сити» очевидцы сообщали о сильном задымлении и возгорании на строительной площадке возле ТЦ «Аффимолл Сити», а также о пожаре в цветочных павильонах ближе к Киевскому вокзалу. В соцсетях публиковались кадры густого дыма и работы экстренных служб.
