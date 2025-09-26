Медведев выразил соболезнования родным Кеосаяна

Зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев выразил соболезнования родным, близким и коллегам режиссера Тиграна Кеосаяна, охарактеризовав его кончину как невосполнимую утрату для всей страны. Режиссер ушел из жизни 26 сентября.
«Примите мои глубокие соболезнования в связи с кончиной Тиграна Эдмондовича Кеосаяна», — передает слова Медведева РИА Новости. Он добавил, что разделяет боль и скорбь всех, кто знал и любил покойного и считает произошедшее невосполнимой утратой.
Медведев отметил, что Кеосаян достойно продолжил традиции своей знаменитой семьи, совмещая многогранный талант с четкой гражданской позицией. Было отмечено, что он никогда не оставался в стороне от актуальных вопросов, открыто высказывал свое мнение и искренне любил Россию, добросовестно трудясь ради ее будущего.
Особой благодарности, по словам Медведева, заслуживает активная работа Кеосаяна в сфере культуры, просветительства и патриотических проектов. Подчеркивалось, что свою жизненную позицию он подтверждал поддержкой бойцов СВО и соотечественников на новых территориях, являя пример верности призванию и служения Родине.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.