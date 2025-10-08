Правительство сократило квоту на временное проживание для иностранцев в 2026 году

Правительство России сократило квоту на выдачу разрешений на временное проживание для иностранцев в 2026 году до 3,8 тысячи. Это почти в три раза меньше, чем показатель 2024 года.
Согласно распоряжению кабинета министров, в следующем году будет выдано 3 802 разрешения на временное проживание с распределением по регионам. Для сравнения, в 2025 году квота составляла 5,5 тысячи, а в 2024 году — 10,6 тысячи разрешений, передает ТАСС.
Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Сокращение квоты продолжает тенденцию последних лет по ужесточению миграционной политики.
Сокращение квоты на выдачу разрешений на временное проживание продолжает общую тенденцию ужесточения миграционной политики в России. Ранее, в 2025 году, из страны было выдворено около 4,5 тысячи иностранцев с опасными заболеваниями, а также более 1,6 тысячи человек с признаками употребления наркотиков, которые пытались получить разрешительные документы. За восемь месяцев 2025 года судебные приставы выдворили около 35 тысяч иностранных граждан и лиц без гражданства.
