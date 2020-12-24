Как частники уничтожают железные дороги Украины

Украинской «железке» предрекают крах и запустение Фото: Анна Майорова © URA.RU

На железных дорогах Украины появился первый частный перевозчик, что привело к повышению тарифов в 7 раз. При этом появление частника нисколько не улучшило технического состояния инфраструктуры и подвижного состава — эксперты заявляют, что железные дороги Украины представляют собой металлолом и скоро придут в негодность, сообщает портал «Украина.ру».

Результат Евромайдана

Допуск в отрасль частных предпринимателей являлся одним из условий Соглашения о Евроассоциации, ставшего поводом для Евромайдана в 2013 году. «В рамках Соглашения монополия „Укрзализныци“ (железнодорожной госкомпании — прим. ред.) должна быть ликвидирована… Член правления „Укрзализныци“, чех Франтишек Буреш, в данный момент проводит реформу по „анбалдингу“ компании — разделению ее на четыре части: грузоперевозки, пассажирские перевозки, ремонтная база и инфраструктурная база», — пишет портал. Для проведения реформы в госкорпорации создали наблюдательный совет — в него вошли украинские и европейские политики, которым назначили высокие зарплаты.

Приватизация железной дороги стала следствием Евромайдана Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Еще одним решением украинских властей стал отказ от контроля за тарифами на железнодорожные перевозки. Президент Украины Владимир Зеленский в сентябре 2020 года дал распоряжение правительству устранить «дискриминационную составляющую при формировании тарифов на перевозки грузов железнодорожным транспортом». Чиновники бросились выполнять приказ. «Создание конкурентного рынка железнодорожных перевозок — одно из обязательств Украины в соответствии с соглашением об ассоциации с ЕС, в рамках которой предполагается привлечение перевозчиков на железной дороге. Наша главная цель — ликвидировать дефицит тяги и монополию «Укрзализныци», — заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий. Он подчеркнул, что реструктуризация железнодорожных перевозок снизит нагрузку на госбюджет за счет привлечения частных инвестиций.

Олигархическое лобби

Износ большей части подвижного состава близок к 100% Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На сегодняшний день единственным частником, которого допустили до железнодорожных перевозок, стала «Украинская локомотивостроительная компания» (УЛБК). Ей руководит бывший начальник Львовской железной дороги Владимир Крот. В конкурсе участвовали еще около двух десятков компаний, однако они были отстранены по различным причинам бюрократического характера.

Интересно, что УЛБК обслуживает участки маршрутов, на которых расположены элеваторы крупнейшего украинского агрохолдинга «Кернел», принадлежащего олигарху Андрею Веревскому. Бизнесмен имеет собственное лобби в Верховной Раде. Telegram-канал «Трансмиссия» намекает, что в УЛБК есть и бизнес-интересы партнера Петра Порошенко — экс-депутата Верховной Рады Александра Грановского.

Тарифы взлетели

Через неделю после появления на украинских железных дорогах частных локомотивов тариф на грузоперевозки вырос в 7 раз. Если «Укрзализныця» перевозит вагон угля на расстояние 60 км за 2117 гривен, то частник делает это уже за 14 366 гривен. Дороговизну владельцы УЛБК объясняют необходимостью платить за пользование инфраструктурой, кроме того, в отличие от госкомпании, тарифы частного перевозчика не регулируются государством. Повышение цены на грузоперевозки ударит в первую очередь по фермерам и средним сельхозпроизводителям, которые будут вынуждены пользоваться услугами УЛБК, отмечает автор статьи Дмитрий Ковалевич.

Груда металлолома вместо железной дороги

Одной из основных проблем украинской «железки» является изношенность техники и инфраструктуры: по данным члена транспортного комитета Верховной Рады Александр Скичко, локомотивный парк «Укрзализныци» изношен на 96%, парк грузовых вагонов — на 89%, пассажирских вагонов — на 88%, контактная сеть — на 81%. Ситуация активно обсуждалась еще в эпоху президентства Петра Порошенко, правительство которого закупило партию локомотивов General Electric в Пенсильвании. Однако это был скорее дипломатический шаг, направленный на установление добрых отношений с президентом США. Дефицита подвижного состава он не перекрыл.

На Украине продолжают использовать локомотивы, которые в России встретишь только в музеях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый частный перевозчик Украины владеет 14 тепловозами марки 2М62, которые были закуплены в Латвии как металлолом — прибалты списали их из-за критического износа. По мнению Дмитрия Ковалевича, 14 тепловозов явно недостаточно, чтобы наладить полноценное обслуживание на закрепленных за компанией участках.

Правда, летом 2020 «Укрзализныця» чуть не передала УЛБК 50 электровозов, но сделка сорвалась. «Есть такой себе Франтишек Буреш, член правления УЗ… А есть Владимир Крот, бывший руководитель Львовской ЖД, и который ныне — технический директор «Украинской локомотивостроительной компании» (УЛБК). И значится, Буреш и Крот мутят «тему», по который УЛБК должна получить от УЗ почти бесплатно 50 электровозов. И так по сути — забрать на себя все грузоперевозки на Львовской ЖД, а все убытки от содержания инфраструктуры ложатся на «Укрзализныцю», — разъяснил ситуацию telegram-канал «Трансмиссия». Таким образом, констатируют эксперты, передача железной дороги в частные руки призвана приватизировать отдельные прибыльные маршруты, а убыточную инфраструктуру оставить на балансе государства.

По версии портала «Украина.ру», приватизацию украинской «железки» продвигают так называемые «западные партнеры». При этом известно, что аналогичный опыт Великобритании, где приватизация прошла еще в 1993 году, до сих пор вызывает споры и возмущение. Пассажиры недовольны ценами на билеты, непунктуальностью поездов и их переполненностью. В итоге 64% британцев в настоящее время требуют возврата железных дорог под эгиду государства. Железной дороге на Украине эксперты пророчат еще более мрачное будущее: получив сверхприбыли за 1-2 года, частники добьют разрушающуюся инфраструктуру, после чего железнодорожные перевозки в республике окончательно прекратятся.