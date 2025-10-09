Путин обсудил с Алиевым задержанных в Баку россиян

Президент РФ Владимир Путин во время разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым обсуждал тему задержанных в Баку россиян. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Все острые проблемы, стоящие на повестке дня, затрагивались в ходе беседы в позитивном ключе», — заявил Песков, отвечая на вопрос «Ведомостей» про обсуждение задержанных в Баку.
Встреча Владимира Путина и Ильхама Алиева проходит в Душанбе, где лидеры России и Азербайджана обсуждали актуальные вопросы. Ранее сообщалось, что во время разговора была поднята тема катастрофы самолета AZAL.
В конце июня на территории Азербайджанской Республики были задержаны семь сотрудников агентства «Sputnik Азербайджан», являющегося частью медиагруппы «Россия сегодня». Указанные действия правоохранительных органов были осуществлены без предъявления официальных обвинений или предоставления мотивированных объяснений. В числе задержанных оказались руководитель редакции «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и главный редактор Евгений Белоусов, в отношении которых была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок четыре месяца.
