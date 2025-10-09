«ЕР» дала старт первому Всероссийскому агродиктанту. Видео

Якушев рассказал о важности и достижениях аграрного сектора
Якушев рассказал о важности и достижениях аграрного сектора

Партия «Единая Россия» инициировала проведение первого Всероссийского агродиктанта. Данное мероприятие организовано в рамках партийного проекта «Российское село» при содействии АО «Россельхозбанк». Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев на площадке российской агропромышленной выставки «Золотая осень» в Москве подчеркнул, что запуск этого масштабного образовательного проекта направлен на выражение признательности труженикам сельского хозяйства.

«Аграрный сектор России за последние годы совершил огромный шаг вперед. Внедрение цифровых технологий, „умных“ и беспилотных систем сегодня делают работу на земле современной и престижной. Неслучайно аграрные профессии часто выбирают участники специальной военной операции после возвращения с фронта. Получить нужную квалификацию им помогает партийный образовательный проект „Школа фермера“, — рассказал Якушев. Его слова приводятся на сайте „Единой России“. 

Владимир Якушев отметил, что вопросы комплексного развития сельских территорий, а также создание благоприятных условий для жизни и работы на селе традиционно остаются в числе важнейших национальных задач. В народной программе партии данной тематике уделяется приоритетное внимание. Это означает, что российские деревни будут поступательно развиваться, подчеркнул секретарь генсовета. По информации координатора партийного проекта «Российское село», сенатора Александра Двойных, к написанию агродиктанта уже присоединились сотни тысяч граждан. Мероприятие охватывает 86 субъектов РФ, задействуя свыше девяти тысяч специально организованных площадок.

«Агродиктант — это не просто проверка знаний, а объединение людей, которым важно будущее страны. Это не только про АПК и не только про село — это про будущее. Команда, сформированная в России, отвечает на глобальный вызов — дефицит продовольствия в мире», — отметил Двойных. Главная задача диктанта — укрепить и расширить сообщество специалистов, реализующих потенциал страны.

По словам Александра Двойных, интерес к проекту оказался значительным: жители регионов активно участвуют в написании диктанта онлайн на сайте агродиктант.рф. В реализации акции также принимают участие партнеры — представители Минсельхоза, Россельхозбанка, а также научного сообщества.

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут подчеркнула, что агродиктант направлен не только на проверку уровня знаний, но и на популяризацию профессий в аграрном секторе. Генспонсором акции выступил Россельхозбанк, являющийся ключевым институтом поддержки развития агропромышленного комплекса и сельских территорий России. Председатель правления банка Борис Листов сообщил, что агродиктант — это значимый просветительский проект, рассказывающий о достижениях отечественных аграриев, таких как реализация доктрины продовольственной безопасности, внедрение импортозамещающих технологий и успехи в экспортной деятельности.

Инициативу создания агродиктанта поддержали Минсельхоз, восемь федеральных ведомств, Россельхозбанк, Корпорация МСП, «Движение первых» и партнеры аграрного сектора. Среди спонсоров проекта — ведущий экспортер российского зерна группа ОЗК и агропромышленный холдинг «ЭКО-культура».

