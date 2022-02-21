Путин успокоил россиян перед решением о признании Донбасса

В этом ему помогла тема, не связанная с политикой

21 февраля 2022 в 22:48 Размер текста - 17 +

Владимир Путин намерен снять напряжение в обществе Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Война на Украине Президент РФ Владимир Путин успокоил россиян, показав, что уделяет внимание не только внешней, но и внутренней политике. Так эксперты трактуют его встречу 21 февраля со спортсменами паралимпийской сборной страны, которая прошла на фоне кризиса на Донбассе. По мнению политологов, этим мероприятием российский лидер намерен частично снять напряженность в обществе, продемонстрировав, что в стране нет чрезвычайной ситуации. Встреча прошла в преддверии XIII Паралимпийских зимних игр. Путин участвовал в ней в режиме видеоконференции. Он подчеркнул, что этому спортивному состязанию нет равных по вдохновляющей силе и позитивным заряжающим эмоциям. Паралимпийцы глубоко понимают великую ценность гуманизма, человеческого достоинства и равных возможностей, добавил Путин. Президент интересуется не только внешней, но и внутренней политикой Фото: Kremlin.ru «Паралимпийский урок отзывчивости, равноправия и справедливости сегодня важен как никогда. Мир остро нуждается в мощной объединяющей силе спорта, в благородных принципах соперничества, нуждается в вашей позитивной энергии и активности, которые преображают общество, воспитывают в людях — особенно у молодежи — нравственную зрелость», — сказал президент. Пример победного настроя и целеустремленности паралимпийцев, а также их умение держать удар дает миллионам людей уверенность и надежду, добавил глава государства. Путин пожелал паралимпийцам удачи, отметив, что они готовы отвечать на любой вызов и побеждать. «Знайте, что здесь, в России, вас очень любят, искренне гордятся вами и будут за вас болеть», — отметил президент. На встрече с Владимиром Путиным по видеосвязи участвовали спортсмены из разных частей страны Фото: Kremlin.ru Российский лидер встречей с паралимпийцами показал, что в стране существуют и другие темы, кроме внешней политики, убежден президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. «Президент показал на внутреннем периметре, что жизнь продолжается, все идет своим чередом, вся повестка не сводится к внешней», — добавил политолог. Встреча со спортсменами прошла на фоне эвакуации жителей Донбасса из-за угрозы вторжения Украины. В этот же день президент созвал внеочередное заседание Совета безопасности, на котором поднимался вопрос о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик российскими властями. Глава государства своим общением с паралимпийцами успокоил россиян, поскольку в обществе возникает нервозность из-за внешнеполитической ситуации, отметил социальный психолог Алексей Рощин. Статья по теме Донецк собрался воевать и ждет российские войска «Путин показал, что в стране нет никакой „чрезвычайщины“. Он успокоил массы. Успехи паралимпийцев и олимпийцев способствуют росту патриотизма, гордости за страну», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин успокоил россиян, показав, что уделяет внимание не только внешней, но и внутренней политике. Так эксперты трактуют его встречу 21 февраля со спортсменами паралимпийской сборной страны, которая прошла на фоне кризиса на Донбассе. По мнению политологов, этим мероприятием российский лидер намерен частично снять напряженность в обществе, продемонстрировав, что в стране нет чрезвычайной ситуации. Встреча прошла в преддверии XIII Паралимпийских зимних игр. Путин участвовал в ней в режиме видеоконференции. Он подчеркнул, что этому спортивному состязанию нет равных по вдохновляющей силе и позитивным заряжающим эмоциям. Паралимпийцы глубоко понимают великую ценность гуманизма, человеческого достоинства и равных возможностей, добавил Путин. «Паралимпийский урок отзывчивости, равноправия и справедливости сегодня важен как никогда. Мир остро нуждается в мощной объединяющей силе спорта, в благородных принципах соперничества, нуждается в вашей позитивной энергии и активности, которые преображают общество, воспитывают в людях — особенно у молодежи — нравственную зрелость», — сказал президент. Пример победного настроя и целеустремленности паралимпийцев, а также их умение держать удар дает миллионам людей уверенность и надежду, добавил глава государства. Путин пожелал паралимпийцам удачи, отметив, что они готовы отвечать на любой вызов и побеждать. «Знайте, что здесь, в России, вас очень любят, искренне гордятся вами и будут за вас болеть», — отметил президент. Российский лидер встречей с паралимпийцами показал, что в стране существуют и другие темы, кроме внешней политики, убежден президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов. «Президент показал на внутреннем периметре, что жизнь продолжается, все идет своим чередом, вся повестка не сводится к внешней», — добавил политолог. Встреча со спортсменами прошла на фоне эвакуации жителей Донбасса из-за угрозы вторжения Украины. В этот же день президент созвал внеочередное заседание Совета безопасности, на котором поднимался вопрос о признании независимости Донецкой и Луганской народных республик российскими властями. Глава государства своим общением с паралимпийцами успокоил россиян, поскольку в обществе возникает нервозность из-за внешнеполитической ситуации, отметил социальный психолог Алексей Рощин. «Путин показал, что в стране нет никакой „чрезвычайщины“. Он успокоил массы. Успехи паралимпийцев и олимпийцев способствуют росту патриотизма, гордости за страну», — заключил эксперт.