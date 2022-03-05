Путин определил роль НАТО в спецоперации на Украине

Российские пилоты помогли президенту поставить точку в вопросе бесполетной зоны

05 марта 2022 в 23:23 Размер текста - 17 +

Владимир Путин дал понять, что бесполетная зона над Украиной может привести к конфликту с НАТО Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин предостерег НАТО от вмешательства в конфликт на Украине. Его заявление прозвучало 5 марта в учебном центре «Аэрофлота», где он встретился с представительницами летного состава авиакомпании. Эксперты считают, что президент дал понять: если североатлантический альянс выполнит требования украинского президента Владимира Зеленского о бесполетной зоне над Украиной, это может привести к вооруженному конфликту с НАТО, в чем не заинтересована ни одна из сторон. По информации URA.RU, это встреча планировалась до начала спецоперации на Украине, и президент не стал ее отменять. «Так совпало, что и события известные происходят, и 8 Марта на носу, поэтому мы все-таки решили ничего не откладывать», — сказал Путин. Владимир Зеленский обвинил НАТО в отказе закрыть небо над Украиной Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Российский лидер напомнил, что в России к авиации всегда относились с особым уважением, а к женщинам в отрасли — тем более: они работают в должности диспетчеров, инженеров, бортпроводников и пилотов. «Такой серьезный очень женский отряд, который дополняет мужскую часть авиационной отрасли», — отметил Путин. Отвечая на вопросы женщин-пилотов и стюардесс, президент заверил, что социальные гарантии в стране будут сохранены, а власть усилит поддержку россиян, поскольку была проработана комплексная система для помощи семей с детьми. «У нас стоит задача выработать единую систему поддержки будущих мам и всех детей до 18 лет», — пояснил российский лидер. Операция российской армии на Украине идет по плану, заверил Владимир Путин Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU По словам Путина, власть будет развивать региональную авиацию и аэропорты, проблемами лизинга и запчастей для иностранных воздушных судов занимается министр транспорта Виталий Савельев. «У министра транспорта есть свои соображения, и я их поддерживаю. Дадим возможность ему вести переговоры с партнерами, надеюсь договорятся. Исхожу из того, что летать будем», — отметил президент. Путин подчеркнул, что антироссийские санкции станут толчком к развитию — новый отечественный самолет МС-21, по его словам, лучше западных аналогов. Отдельный блок вопросов был посвящен ситуации на Украине. Путин подчеркнул, что спецоперация идет по плану и власти не будут привлекать для ее завершения гражданские силы, в стране не планируется вводить военное положение. Путин заверил, что спецоперация будет доведена до конца силами профессиональных военных. Военное положение в России вводиться не будет Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Военное положение вводится в стране в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий. Но у нас такой ситуации нет, и я надеюсь, не будет», — добавил президент. Отдельно глава государства коснулся темы создания бесполетной зоны над Украиной. Зеленский с начала проведения спецоперации просит североатлантический альянс установить такой статус. Однако НАТО отказалось, мотивируя это тем, что это может вызвать прямое столкновение с Россией. По словам Путина, сделать это возможно только с территории соседних государств, но восприниматься это будет, как акт агрессии. «Любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих. Мы в эту же секунду будем рассматривать их как участников военного конфликта. И уже все равно, членами каких организаций они являются», — сказал Путин. Создание бесполетной зоны над Украиной приведет к конфликту с НАТО Фото: Официальный сайт президента Украины Внимание президента вопросу бесполетной зоны объясняется тем, что целью введения такого статуса является уничтожения любых самолетов в небе над территорией, которая объявлена бесполетной зоной, объяснил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Бесполетная зона подразумевает, что вблизи границ с Украиной на территории стран членов НАТО должны быть размещены зенитно-ракетные комплексы Patriot и задействована боевая авиация, которая будет сбивать самолеты в воздушном пространстве», — отметил эксперт. По его словам, в случае введения такой зоны, любая атака стран НАТО против российских войск на Украине воспринималась бы, как военная агрессия и позволяла бы российским войскам, ответить любым способом, в том числе нанести стратегический ядерный удар. «Именно поэтому на саммите НАТО принять решение, что силы альянса не вмешиваются в события на Украине, чтобы избежать военного столкновения с Россией», — напомнил Коротченко. Эксперт: Владимир Путин дал сигнал руководству НАТО, что Россия не хочет конфликта с альянсом Фото: miliman/pickupimage.com Военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин считает, что президент обменялся сигналами с НАТО. «Это сигнал Путина руководству НАТО о том, что Россия тоже, [как и альянс] не хочет военного конфликта. И не нужно реагировать на заявление Зеленского, который обвинил НАТО в слабости и призвал перекрыть небо [ввести бесполетную зону] над Украиной», — отметил эксперт. По его словам, Путин предостерег Запад от таких действий, а они показали, что не реагируют на заявления Зеленского. Статья по теме Путин пресек фейки о спецоперации на Донбассе «В условиях проведения Россией спецоперации введение бесполетной зоны над территорией Украины, не важно от каких государств исходила бы такая инициатива, это привело бы к эскалации насилия с быстрым перерастанием в третью мировую ядерную войну. Ровно об этом говорит Путин», — заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, российский президент доносит до стран Запада свою позицию по этому вопросу, и в Вашингтоне поняли посыл российского президента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин предостерег НАТО от вмешательства в конфликт на Украине. Его заявление прозвучало 5 марта в учебном центре «Аэрофлота», где он встретился с представительницами летного состава авиакомпании. Эксперты считают, что президент дал понять: если североатлантический альянс выполнит требования украинского президента Владимира Зеленского о бесполетной зоне над Украиной, это может привести к вооруженному конфликту с НАТО, в чем не заинтересована ни одна из сторон. По информации URA.RU, это встреча планировалась до начала спецоперации на Украине, и президент не стал ее отменять. «Так совпало, что и события известные происходят, и 8 Марта на носу, поэтому мы все-таки решили ничего не откладывать», — сказал Путин. Российский лидер напомнил, что в России к авиации всегда относились с особым уважением, а к женщинам в отрасли — тем более: они работают в должности диспетчеров, инженеров, бортпроводников и пилотов. «Такой серьезный очень женский отряд, который дополняет мужскую часть авиационной отрасли», — отметил Путин. Отвечая на вопросы женщин-пилотов и стюардесс, президент заверил, что социальные гарантии в стране будут сохранены, а власть усилит поддержку россиян, поскольку была проработана комплексная система для помощи семей с детьми. «У нас стоит задача выработать единую систему поддержки будущих мам и всех детей до 18 лет», — пояснил российский лидер. По словам Путина, власть будет развивать региональную авиацию и аэропорты, проблемами лизинга и запчастей для иностранных воздушных судов занимается министр транспорта Виталий Савельев. «У министра транспорта есть свои соображения, и я их поддерживаю. Дадим возможность ему вести переговоры с партнерами, надеюсь договорятся. Исхожу из того, что летать будем», — отметил президент. Путин подчеркнул, что антироссийские санкции станут толчком к развитию — новый отечественный самолет МС-21, по его словам, лучше западных аналогов. Отдельный блок вопросов был посвящен ситуации на Украине. Путин подчеркнул, что спецоперация идет по плану и власти не будут привлекать для ее завершения гражданские силы, в стране не планируется вводить военное положение. Путин заверил, что спецоперация будет доведена до конца силами профессиональных военных. «Военное положение вводится в стране в случае внешней агрессии, в том числе в конкретных районах проведения боевых действий. Но у нас такой ситуации нет, и я надеюсь, не будет», — добавил президент. Отдельно глава государства коснулся темы создания бесполетной зоны над Украиной. Зеленский с начала проведения спецоперации просит североатлантический альянс установить такой статус. Однако НАТО отказалось, мотивируя это тем, что это может вызвать прямое столкновение с Россией. По словам Путина, сделать это возможно только с территории соседних государств, но восприниматься это будет, как акт агрессии. «Любое движение в этом направлении будет нами рассматриваться как участие в вооруженном конфликте той страны, с территории которой будут создаваться угрозы для наших военнослужащих. Мы в эту же секунду будем рассматривать их как участников военного конфликта. И уже все равно, членами каких организаций они являются», — сказал Путин. Внимание президента вопросу бесполетной зоны объясняется тем, что целью введения такого статуса является уничтожения любых самолетов в небе над территорией, которая объявлена бесполетной зоной, объяснил военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Бесполетная зона подразумевает, что вблизи границ с Украиной на территории стран членов НАТО должны быть размещены зенитно-ракетные комплексы Patriot и задействована боевая авиация, которая будет сбивать самолеты в воздушном пространстве», — отметил эксперт. По его словам, в случае введения такой зоны, любая атака стран НАТО против российских войск на Украине воспринималась бы, как военная агрессия и позволяла бы российским войскам, ответить любым способом, в том числе нанести стратегический ядерный удар. «Именно поэтому на саммите НАТО принять решение, что силы альянса не вмешиваются в события на Украине, чтобы избежать военного столкновения с Россией», — напомнил Коротченко. Военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин считает, что президент обменялся сигналами с НАТО. «Это сигнал Путина руководству НАТО о том, что Россия тоже, [как и альянс] не хочет военного конфликта. И не нужно реагировать на заявление Зеленского, который обвинил НАТО в слабости и призвал перекрыть небо [ввести бесполетную зону] над Украиной», — отметил эксперт. По его словам, Путин предостерег Запад от таких действий, а они показали, что не реагируют на заявления Зеленского. «В условиях проведения Россией спецоперации введение бесполетной зоны над территорией Украины, не важно от каких государств исходила бы такая инициатива, это привело бы к эскалации насилия с быстрым перерастанием в третью мировую ядерную войну. Ровно об этом говорит Путин», — заявил директор Института новейших государств Алексей Мартынов. По его словам, российский президент доносит до стран Запада свою позицию по этому вопросу, и в Вашингтоне поняли посыл российского президента.