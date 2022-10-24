Путин показал, что станет с отпусками россиян без Ростуризма

У властей появился план, как сделать отдых внутри страны дешевле

24 октября 2022 в 21:03 Размер текста - 17 +

Решение Путина позволит россиянам комфортно отдохнуть, не выезжая за границу Фото: Александра Игнатюк © URA.RU статья из сюжета Новая экономика России Несмотря на ликвидацию Ростуризма, ситуация с отдыхом в России улучшится. В ближайшие годы эту часть экономики ждут рекордные денежные вливания, доложил президенту Владимиру Путину куратор туристической отрасли вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече в Кремле 24 октября. Решение властей привлечь для инвестиций в инфраструктуру триллион рублей до 2024 года позволит россиянам комфортно отдохнуть, не выезжая за границу, и открыть для себя новые достопримечательности, объяснили URA.RU эксперты. В своем докладе президенту вице-премьер Чернышенко рассказал об успехах цифровой трансформации, где целевые показатели оказались перевыполнены, ситуации с наукой и спортом. Президент отметил увеличение доли оказываемых онлайн социально значимых услуг в 16 раз с 2019 по 2022 годы, улучшение ситуации с доступом к интернету, рост инвестиций в образование и поручил в сжатые сроки восстановить разрушенные в ходе боевых действий спортсооружения в Донбассе. «Спортивная инфраструктура в этих регионах в плачевном состоянии», — сказал Путин. Но особое внимание в контексте указа президента от 20 октября об упразднении Ростуризма на встрече было уделено ситуации в туротрасли. Развитие туротрасли в России курирует вице-премьер Дмитрий Чернышенко Фото: Владимир Андреев © URA.RU Рост внутреннего турпотока в последние годы президент Путин назвал «мощным», однако для отдыхающих в России не везде хватает обустроенных мест для отдыха. Для решения этой проблемы правительство предлагает резко увеличить финансирование, сообщил Чернышенко. «Мы практически в 20 раз увеличиваем финансирование, отрасль получает очень серьезные инвестиции не только из федерального бюджета, но и привлеченные еще и региональные бюджеты. По сути дела, триллион на горизонте до 2024 года инвестируется в отрасль. Это позволит нам создать инфраструктуру», — сказал вице-премьер. Для организации работы по развитию внутреннего туризма в России создан институт развития «Корпорация „Туризм.РФ“», а одним из результатов усилий властей станет появление 25 тысяч новых гостиничных номеров. В основном это будут номера в отелях категории три и четыре звезды. «Самые востребованные», — заметил Путин. Власти нашли триллион рублей на развитие внутреннего туризма Фото: Сергей Русанов © URA.RU Другой целевой показатель для правительства — вклад туротрасли в ВВП страны. «Сейчас вклад более 200 тысяч различных компаний в ВВП более 3%. Мы считаем, что прогноз на этот показатель может достичь 10%. Во всяком случае, к нему нужно стремиться. В странах, где туризм является основой экономики, как раз до 10% ВВП он им и обеспечивает», — заявил Чернышенко. Рост инвестиций в туротрасль нужен для того, чтобы люди получили возможность отдыхать в хороших гостиницах по всей России, а не только в крупных городах и курортах, сказал URA.RU вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин. «Инфраструктура — это необходимая база любого качественного отдыха, для этого нужны дороги, средства размещения и досуга. Сегодня отели категории три и четыре звезды — это Москва, Петербург, Сочи, отчасти Казань и Владивосток, а все остальное — это гостиницы из 80-х годов прошлого века. Принятый в прошлом году нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» предусматривает создание кластеров по всей стране, от Азовского побережья, Калининграда и Кавказа до Байкала, Сахалина и Камчатки. В результате россияне получат диверсификацию турпродукта — будет выбор, куда поехать. Они получат отели и логистику, то есть доступ к природно-рекреационным и историко-культурным объектам, которыми богата наша страна», — сказал эксперт. Решение Путина о вливании денег в туристическую индустрию также обернется экономическим ростом, добавил Барзыкин. «У отрасли есть мультипликативный эффект, когда на каждый вложенный государством рубль приходится от 4 до 7 рублей привлекаемых средств. Такой подход дает возможность развивать регионы, потому что с прибытием туристов там становится больше платежеспособного спроса. Мы ожидаем не только роста внутреннего туризма, но что и въездной туризм тоже возобновится через какое-то время. Россия востребована у иностранцев, это наглядно показал Чемпионат мира по футболу в 2018 году, но надо иметь достойные условия для их приема», — заметил он. Главой Ростуризма до его упразднения была Зарина Догузова Фото: Владимир Андреев © URA.RU Указ Путина о ликвидации Ростуризма не помешает развитию и росту инвестиций в отрасль, считает исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова. «Программы строительства отелей и другой туристической инфраструктуры сосредоточены в Минстрое. Все остальные вопросы передали под контроль министерства экономического развития. Кроме того, куратор развития туризма в правительстве остался прежний — это вице-премьер Чернышенко», — пояснила она. По мнению Осиповой, Путин поручил строить в РФ десятки тысяч новых гостиничных номеров категории три и четыре звезды в расчете на то, что цены на качественное размещение и обслуживание снизятся. «Наши туристы после заграничных поездок знают, какой уровень сервиса должен быть в четырехзвездочных отелях. В России таких гостиниц немного, а спрос есть. Хотя у нас только 13% россиян имеют загранпаспорта, желающих с комфортом провести отпуск людей немало. Конкуренция между отелями внутри страны низкая, отсюда высокие цены. Поэтому власти делают упор на строительстве мест размещения именно этого уровня, а не простеньких двухзвездочных отелей. Чем больше будет новых отелей, тем ниже будут цены и больше возможностей для качественного отдыха», — заключила эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Несмотря на ликвидацию Ростуризма, ситуация с отдыхом в России улучшится. В ближайшие годы эту часть экономики ждут рекордные денежные вливания, доложил президенту Владимиру Путину куратор туристической отрасли вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече в Кремле 24 октября. Решение властей привлечь для инвестиций в инфраструктуру триллион рублей до 2024 года позволит россиянам комфортно отдохнуть, не выезжая за границу, и открыть для себя новые достопримечательности, объяснили URA.RU эксперты. В своем докладе президенту вице-премьер Чернышенко рассказал об успехах цифровой трансформации, где целевые показатели оказались перевыполнены, ситуации с наукой и спортом. Президент отметил увеличение доли оказываемых онлайн социально значимых услуг в 16 раз с 2019 по 2022 годы, улучшение ситуации с доступом к интернету, рост инвестиций в образование и поручил в сжатые сроки восстановить разрушенные в ходе боевых действий спортсооружения в Донбассе. «Спортивная инфраструктура в этих регионах в плачевном состоянии», — сказал Путин. Но особое внимание в контексте указа президента от 20 октября об упразднении Ростуризма на встрече было уделено ситуации в туротрасли. Рост внутреннего турпотока в последние годы президент Путин назвал «мощным», однако для отдыхающих в России не везде хватает обустроенных мест для отдыха. Для решения этой проблемы правительство предлагает резко увеличить финансирование, сообщил Чернышенко. «Мы практически в 20 раз увеличиваем финансирование, отрасль получает очень серьезные инвестиции не только из федерального бюджета, но и привлеченные еще и региональные бюджеты. По сути дела, триллион на горизонте до 2024 года инвестируется в отрасль. Это позволит нам создать инфраструктуру», — сказал вице-премьер. Для организации работы по развитию внутреннего туризма в России создан институт развития «Корпорация „Туризм.РФ“», а одним из результатов усилий властей станет появление 25 тысяч новых гостиничных номеров. В основном это будут номера в отелях категории три и четыре звезды. «Самые востребованные», — заметил Путин. Другой целевой показатель для правительства — вклад туротрасли в ВВП страны. «Сейчас вклад более 200 тысяч различных компаний в ВВП более 3%. Мы считаем, что прогноз на этот показатель может достичь 10%. Во всяком случае, к нему нужно стремиться. В странах, где туризм является основой экономики, как раз до 10% ВВП он им и обеспечивает», — заявил Чернышенко. Рост инвестиций в туротрасль нужен для того, чтобы люди получили возможность отдыхать в хороших гостиницах по всей России, а не только в крупных городах и курортах, сказал URA.RU вице-президент Российского союза Туриндустрии Юрий Барзыкин. «Инфраструктура — это необходимая база любого качественного отдыха, для этого нужны дороги, средства размещения и досуга. Сегодня отели категории три и четыре звезды — это Москва, Петербург, Сочи, отчасти Казань и Владивосток, а все остальное — это гостиницы из 80-х годов прошлого века. Принятый в прошлом году нацпроект «Туризм и индустрия гостеприимства» предусматривает создание кластеров по всей стране, от Азовского побережья, Калининграда и Кавказа до Байкала, Сахалина и Камчатки. Решение Путина о вливании денег в туристическую индустрию также обернется экономическим ростом, добавил Барзыкин. «У отрасли есть мультипликативный эффект, когда на каждый вложенный государством рубль приходится от 4 до 7 рублей привлекаемых средств. Такой подход дает возможность развивать регионы, потому что с прибытием туристов там становится больше платежеспособного спроса. Мы ожидаем не только роста внутреннего туризма, но что и въездной туризм тоже возобновится через какое-то время. Россия востребована у иностранцев, это наглядно показал Чемпионат мира по футболу в 2018 году, но надо иметь достойные условия для их приема», — заметил он. Указ Путина о ликвидации Ростуризма не помешает развитию и росту инвестиций в отрасль, считает исполнительный директор Альянса туристических агентств (АТА) Наталия Осипова. «Программы строительства отелей и другой туристической инфраструктуры сосредоточены в Минстрое. Все остальные вопросы передали под контроль министерства экономического развития. Кроме того, куратор развития туризма в правительстве остался прежний — это вице-премьер Чернышенко», — пояснила она. По мнению Осиповой, Путин поручил строить в РФ десятки тысяч новых гостиничных номеров категории три и четыре звезды в расчете на то, что цены на качественное размещение и обслуживание снизятся. «Наши туристы после заграничных поездок знают, какой уровень сервиса должен быть в четырехзвездочных отелях. В России таких гостиниц немного, а спрос есть. Хотя у нас только 13% россиян имеют загранпаспорта, желающих с комфортом провести отпуск людей немало. Конкуренция между отелями внутри страны низкая, отсюда высокие цены. Поэтому власти делают упор на строительстве мест размещения именно этого уровня, а не простеньких двухзвездочных отелей. Чем больше будет новых отелей, тем ниже будут цены и больше возможностей для качественного отдыха», — заключила эксперт.