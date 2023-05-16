Путин нашел средство противодействия санкциям

Его эффективность проверена на регионах Дальнего Востока и Сибири

16 мая 2023 в 23:00 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин раскрыл эффективный инструмент противодействия санкциям Запада Фото: Владимир Андреев © URA.RU Территории опережающего развития (ТОР) стали эффективным инструментом стимулирования экономики регионов. Первыми это продемонстрировали субъекты Дальнего Востока, но в условиях санкций этот опыт успешно перенимают и другие. Это и показал на встрече с губернаторами Амурской и Новосибирской областей 16 мая президент РФ Владимир Путин, пояснили URA.RU эксперты. По их словам, государство не просто подсказывает бизнесу, где и куда выгодно вложиться, но и предоставляет существенные преференции. У обоих губернаторов в этом году заканчивается срок полномочий. В связи с этим и Андрей Травников (Новосибирская область), и Василий Орлов (Амурская область) обратились к президенту за поддержкой в выдвижении на предстоящие в сентябре выборы. Путин дал понять, что доволен пятилетней работой глав регионов и одобряет участие в избирательной кампании. Новосибирскому губернатору Андрею Травникову удалось добиться относительной политической стабильности в регионе Фото: Владимир Андреев © URA.RU Поддержку со стороны президента глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко объяснил тем, что оба губернатора чувствуют себя устойчиво, а ситуация в регионах спокойная. «У Орлова есть очевидные прорывы: Приамурье, которое граничит с Китаем, в условиях разворота на Восток востребовано, у него большие объемы инвестиций, стратегические проекты. У Травникова таких прорывов нет, но ему удалось решить проблему мэра Новосибирска — [градоначальник, оппозиционер] Анатолий Локоть не выступил против отмены прямых выборов», — отметил Минченко. Но прежде чем отпустить губернаторов готовиться к избирательным кампаниям, Путин подробно расспросил обоих о ситуации в субъектах, в том числе о территориях опережающего развития. «В целом, все у вас получается. Вот у вас есть территории опережающего развития. Как они развиваются?» — поинтересовался президент у Травникова. В условиях разворота на Восток у Амурской области и ее губернатора Василия Орлова открывается самое широкое окно возможностей Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор рассказал о двух ТОСЭР — в поселках Линево и Горном. «И там, и там градообразующие предприятия развиваются хорошо, даже не хватает персонала, чтобы реализовать инвестиционную программу. Но социально-экономическая обстановка благоприятная, безработицы нет», — пояснил губернатор. Путин уточнил, нужна ли какая-то дополнительная помощь с его стороны для поддержки ТОРов. Травников заверил, что существующих инструментов вполне достаточно. В Амурской области, заметил президент, существенный рост инвестиций в основной капитал. «В области созданы территории опережающего развития, даже их объединение произошло. Как это функционирует сегодня? Проекты нормально развиваются?» — поинтересовался Путин. По словам Василия Орлова, Амурская область — единственный регион в России, в которым реализуются три крупнейших инвестиционных проекта: расширение БАМа и Транссиба (Восточный полигон), газовый кластер и космодром «Восточный». «Три ТОРа объединены в один. У нас заходят крупные инвесторы. Газовый кластер внес наибольший вклад — 1 триллион 200 миллиардов рублей инвестиций (это две третьих от общего объема)», — сообщил Орлов. Акцент на ТОРы Путин сделал, чтобы показать эффективность этого инструмента развития, пояснил URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Причем впервые этот механизм был применен на Дальнем Востоке, и уже после его распространили на всю страну — на закрытые территории, на моногорода. Амурская область в этом серьезно преуспела. «ТОР — это эффективный инструмент локализации предприятий (в основном — промышленных) с целью получения от государства косвенного стимулирования, связанного с предоставлением налоговых льгот, таможенных и инфраструктурных преимуществ. В Амурской области этот инструмент востребован. Он будет востребован и дальше — это регион активного индустриального развития, достаточно перспективный», — пояснил Климанов. Регионам Сибири и Дальнего Востока ТОРы могут сильно помочь в развитии экономических отношений с Китаем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По словам политолога Максима Жарова, ТОРы — это те зоны, куда российский бизнес может вкладывать свои деньги. «Сейчас идет очередная волна деофшоризации в связи с санкционным давлением на Россию. ТОРы как раз получают определенный внутренний импульс для развития, и поэтому президент подталкивает глав регионов к тому, чтобы они более активно привлекали бизнес, чтобы эти территории развивались за счет внутреннего импульса», — отметил Жаров. Президент следит за тем, как регионы адаптируются к новым экономическим условиям, вызванным санкциями Запада, объяснил URA.RU эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «Руководство страны более выверенно относится к вопросам регионального развития. Поэтому Путин уделил внимание вопросам ТОР», — подчеркнул политолог. Новость по теме В Москве покажут главные достижения каждого региона РФ Ситуация на территориях опережающего социально-экономического развития Путина интересует и в связи с разворотом на Восток, с акцентом на сотрудничество с Китаем. Та же Амурская область — ближайший сосед Поднебесной, пояснил старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин. «Это разговор в рамках реализации новой общероссийской стратегии развития, первоочередное внимание в которой президент уделяет регионам Сибири и Дальнего Востока. Учитывая соседство с такой мощной державой, как Китай, для Путина важно, чтобы не было критического разрыва в уровне развития приграничных российских регионов и китайских провинций», — резюмировал Зудин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Территории опережающего развития (ТОР) стали эффективным инструментом стимулирования экономики регионов. Первыми это продемонстрировали субъекты Дальнего Востока, но в условиях санкций этот опыт успешно перенимают и другие. Это и показал на встрече с губернаторами Амурской и Новосибирской областей 16 мая президент РФ Владимир Путин, пояснили URA.RU эксперты. По их словам, государство не просто подсказывает бизнесу, где и куда выгодно вложиться, но и предоставляет существенные преференции. У обоих губернаторов в этом году заканчивается срок полномочий. В связи с этим и Андрей Травников (Новосибирская область), и Василий Орлов (Амурская область) обратились к президенту за поддержкой в выдвижении на предстоящие в сентябре выборы. Путин дал понять, что доволен пятилетней работой глав регионов и одобряет участие в избирательной кампании. Поддержку со стороны президента глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко объяснил тем, что оба губернатора чувствуют себя устойчиво, а ситуация в регионах спокойная. «У Орлова есть очевидные прорывы: Приамурье, которое граничит с Китаем, в условиях разворота на Восток востребовано, у него большие объемы инвестиций, стратегические проекты. У Травникова таких прорывов нет, но ему удалось решить проблему мэра Новосибирска — [градоначальник, оппозиционер] Анатолий Локоть не выступил против отмены прямых выборов», — отметил Минченко. Но прежде чем отпустить губернаторов готовиться к избирательным кампаниям, Путин подробно расспросил обоих о ситуации в субъектах, в том числе о территориях опережающего развития. «В целом, все у вас получается. Вот у вас есть территории опережающего развития. Как они развиваются?» — поинтересовался президент у Травникова. Губернатор рассказал о двух ТОСЭР — в поселках Линево и Горном. «И там, и там градообразующие предприятия развиваются хорошо, даже не хватает персонала, чтобы реализовать инвестиционную программу. Но социально-экономическая обстановка благоприятная, безработицы нет», — пояснил губернатор. Путин уточнил, нужна ли какая-то дополнительная помощь с его стороны для поддержки ТОРов. Травников заверил, что существующих инструментов вполне достаточно. В Амурской области, заметил президент, существенный рост инвестиций в основной капитал. «В области созданы территории опережающего развития, даже их объединение произошло. Как это функционирует сегодня? Проекты нормально развиваются?» — поинтересовался Путин. По словам Василия Орлова, Амурская область — единственный регион в России, в которым реализуются три крупнейших инвестиционных проекта: расширение БАМа и Транссиба (Восточный полигон), газовый кластер и космодром «Восточный». «Три ТОРа объединены в один. У нас заходят крупные инвесторы. Газовый кластер внес наибольший вклад — 1 триллион 200 миллиардов рублей инвестиций (это две третьих от общего объема)», — сообщил Орлов. Акцент на ТОРы Путин сделал, чтобы показать эффективность этого инструмента развития, пояснил URA.RU директор Центра региональной политики РАНХиГС Владимир Климанов. Причем впервые этот механизм был применен на Дальнем Востоке, и уже после его распространили на всю страну — на закрытые территории, на моногорода. Амурская область в этом серьезно преуспела. По словам политолога Максима Жарова, ТОРы — это те зоны, куда российский бизнес может вкладывать свои деньги. «Сейчас идет очередная волна деофшоризации в связи с санкционным давлением на Россию. ТОРы как раз получают определенный внутренний импульс для развития, и поэтому президент подталкивает глав регионов к тому, чтобы они более активно привлекали бизнес, чтобы эти территории развивались за счет внутреннего импульса», — отметил Жаров. Президент следит за тем, как регионы адаптируются к новым экономическим условиям, вызванным санкциями Запада, объяснил URA.RU эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «Руководство страны более выверенно относится к вопросам регионального развития. Поэтому Путин уделил внимание вопросам ТОР», — подчеркнул политолог. Ситуация на территориях опережающего социально-экономического развития Путина интересует и в связи с разворотом на Восток, с акцентом на сотрудничество с Китаем. Та же Амурская область — ближайший сосед Поднебесной, пояснил старший преподаватель МГИМО МИД России Алексей Зудин. «Это разговор в рамках реализации новой общероссийской стратегии развития, первоочередное внимание в которой президент уделяет регионам Сибири и Дальнего Востока. Учитывая соседство с такой мощной державой, как Китай, для Путина важно, чтобы не было критического разрыва в уровне развития приграничных российских регионов и китайских провинций», — резюмировал Зудин.