В России проведут международную выставку о заслугах регионов

В России пройдет международная выставка-форум, посвященная достижениям российских регионов. Об этом рассказали организаторы мероприятия. Выставка начнет свою работу 4 ноября в Москве на ВДНХ.
«Мы много говорим о российских достижениях, о достижениях каждого региона. А еще подробнее расскажем и покажем на Международной выставке-форуме „Россия“!» — написали организаторы в официальном telegram-канале мероприятия «Россия. Поехали!».
Они также сообщили, что уже сейчас начал функционировать официальный сайт выставки. Там можно узнать о планах по организации форума, а также новости мероприятия. В ходе выставки пройдут дни регионов, фестивали кулинарных традиций и ярмарка. Указ о проведении выставки-форума подписал президент России Владимир Путин 29 марта.
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