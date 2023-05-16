В России проведут международную выставку о заслугах регионов 16 мая 2023 в 20:04 Размер текста - 17 + В России пройдет выставка, посвященная достижениям регионов Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России пройдет международная выставка-форум, посвященная достижениям российских регионов. Об этом рассказали организаторы мероприятия. Выставка начнет свою работу 4 ноября в Москве на ВДНХ. «Мы много говорим о российских достижениях, о достижениях каждого региона. А еще подробнее расскажем и покажем на Международной выставке-форуме „Россия“!» — написали организаторы в официальном telegram-канале мероприятия «Россия. Поехали!». Они также сообщили, что уже сейчас начал функционировать официальный сайт выставки. Там можно узнать о планах по организации форума, а также новости мероприятия. В ходе выставки пройдут дни регионов, фестивали кулинарных традиций и ярмарка. Указ о проведении выставки-форума подписал президент России Владимир Путин 29 марта. В России пройдет международная выставка-форум, посвященная достижениям российских регионов. Об этом рассказали организаторы мероприятия. Выставка начнет свою работу 4 ноября в Москве на ВДНХ. «Мы много говорим о российских достижениях, о достижениях каждого региона. А еще подробнее расскажем и покажем на Международной выставке-форуме „Россия“!» — написали организаторы в официальном telegram-канале мероприятия «Россия. Поехали!». Они также сообщили, что уже сейчас начал функционировать официальный сайт выставки. Там можно узнать о планах по организации форума, а также новости мероприятия. В ходе выставки пройдут дни регионов, фестивали кулинарных традиций и ярмарка. Указ о проведении выставки-форума подписал президент России Владимир Путин 29 марта. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям