{{user.notifications_count}} {{(user.notifications_count+1)}}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{user.notifications_count}} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{settingsPanel.errors.form}}
{{settingsPanel.errors.name}}
{{settingsPanel.errors.new_password}}
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,76
Динамика за 2 недели
Евро 63,67
Динамика за 2 недели
Подпишись на ura.ru:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{email_subscribe.errors.email}}
{{email_subscribe.msg}}
27 мая 2017
26 мая 2017
18:40  27 мая 2017 0

Тысяча москвичей собралась на митинге против реновации

Митинг против закона о реновации Москвы. Москва, плакаты, митинг, реновация-преступление
В Москве не утихают споры вокруг закона о реновацииФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Прощайте, хрущевки: в Москве сносят пятиэтажки
все новости сюжета

Всего тысяча москвичей собралась на митинге против реновации. Такие данные озвучили в ГУ МВД по Москве.

«На Суворовской площади проходит согласованный властями Москвы митинг, — цитирует RT сообщение пресс-службы ведомства. — В нём принимают участие около 1 тысячи человек».

Акция «За права москвичей» была согласована заранее, охрану порядка на митинге обеспечивают сотрудники полиции и Нацгвардии.

Предыдущий митинг москвичей против закона о реновации собрал в разы больше народу. 14 мая на проспект Сахарова, по оценкам организаторов, пришли 30 тысяч человек. Полиция тогда говорила о 8 тысячах собравшихся.

Сергей Снегирев
© Служба новостей «URA.Ru»
{{item.comments_count}}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
прочитать статью полностью

Расскажите о новости своим друзьям

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.Ru»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item.story_prev.date}}
{{item.story_next.date}}
Комментарии ({{item.comments_count}})
читать все комментарии
оставить свой комментарий
оставить свой комментарий
Система Orphus
Загрузка...
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров