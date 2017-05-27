18:40 27 мая 2017 0

В Москве не утихают споры вокруг закона о реновации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Всего тысяча москвичей собралась на митинге против реновации. Такие данные озвучили в ГУ МВД по Москве.

«На Суворовской площади проходит согласованный властями Москвы митинг, — цитирует RT сообщение пресс-службы ведомства. — В нём принимают участие около 1 тысячи человек».

Акция «За права москвичей» была согласована заранее, охрану порядка на митинге обеспечивают сотрудники полиции и Нацгвардии.

Предыдущий митинг москвичей против закона о реновации собрал в разы больше народу. 14 мая на проспект Сахарова, по оценкам организаторов, пришли 30 тысяч человек. Полиция тогда говорила о 8 тысячах собравшихся.