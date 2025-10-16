Лукашенко шуткой объяснил очереди на заправках

Лукашенко: очереди на заправках создают любители кофе
Лукашенко пошутил про Кочанову и Турчина, создавших пробки на заправках из-за кофе
Лукашенко пошутил про Кочанову и Турчина, создавших пробки на заправках из-за кофе Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко с юмором прокомментировал ситуацию с очередями на автозаправочных станциях страны, приведя в пример председателя Национального собрания Наталью Кочанову и премьер-министра Александра Турчина. Глава государства отметил, что ранее люди просили организовать на АЗС точки общепита, а теперь жалуются на пробки из-за тех, кто задерживается за чашкой кофе.

«Приехали заправляться Наталья Ивановна Кочанова с Турчиным, машины поставили поперек, никто проехать не может. А они где? А они в кафе кофе пьют», — заявил Лукашенко, чьи слова приводит telegram-канал «Пул Первого».

Позже президент пояснил, что это был шуточный пример, но проблема реально существует. Он поручил разобраться с организацией движения на АЗС, где образуются заторы из-за автолюбителей, посещающих кафе.

Ранее Александр Лукашенко уже неоднократно обращал внимание на бытовые вопросы, связанные с повседневной жизнью белорусов, а после протестов 2020 года и последовавших за ними помилований оппозиционеров, власти акцентируют внимание на стабильности и порядке в стране. В июне 2024 года по гуманитарным причинам был освобожден Сергей Тихановский, один из лидеров протестов, что также стало предметом обсуждения среди политиков и общественности.

