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06 августа 2017
05 августа 2017
04:32  06 августа 2017 0

Самолет «Ямала» вернулся в Ростов из-за неисправности

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, ямал
Уже после взлета аппаратура лайнера выдала сигнал о неполадкахФото: Александр Мамаев © URA.RU

Несколько лишних часов пришлось провести в аэропорту Ростова-на-Дону пассажирам рейса в Римини (Италия). Самолет, выполнявшей рейс авиакомпании «Ямал», вечером в субботу, 5 августа, вынужден был вернуться в аэропорт вылета.

Причиной авиаинцидента стала техническая неисправность, обнаруженная экипажем уже после взлета.

«Самолет Airbus A-320 рейса „Ростов-на-Дону — Римини“ вылетел из аэропорта Ростова-на-Дону, но в 18:33 мск вынужден был приземлиться, так как во время полета, по предварительным данным, индикатор указал, что есть какая-то неисправность», цитирует «Интерфакс-Юг» директора департамента стратегических коммуникаций аэропорта Ольгу Ладейщикову.

Посадка прошла в штатном режиме, авиакомпания отправила за пассажирами резервный борт.

Евгений Александров
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© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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