Самолет «Ямала» вернулся в Ростов из-за неисправности

Несколько лишних часов пришлось провести в аэропорту Ростова-на-Дону пассажирам рейса в Римини (Италия). Самолет, выполнявшей рейс авиакомпании «Ямал», вечером в субботу, 5 августа, вынужден был вернуться в аэропорт вылета.
Причиной авиаинцидента стала техническая неисправность, обнаруженная экипажем уже после взлета.
«Самолет Airbus A-320 рейса „Ростов-на-Дону — Римини“ вылетел из аэропорта Ростова-на-Дону, но в 18:33 мск вынужден был приземлиться, так как во время полета, по предварительным данным, индикатор указал, что есть какая-то неисправность», цитирует «Интерфакс-Юг» директора департамента стратегических коммуникаций аэропорта Ольгу Ладейщикову.
Посадка прошла в штатном режиме, авиакомпания отправила за пассажирами резервный борт.