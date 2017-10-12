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12 октября 2017
Главные новости Москвы
14:04  12 октября 2017 0

Пресс-секретаря Роскомнадзора отправили под домашний арест

Клипарт. ЯНАО , оборудование, домашний арест, сэмпл, браслет
Подозреваемые останутся под домашним арестомФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского Чертановский районный суд Москвы отправил под домашний арест.

Также под домашний арест отправлены начальник правового управления ведомства Борис Едидин и советник гендиректора ФГУП «ГРЧЦ» Александр Весельчаков, уточняет «Национальная служба новостей». Столичный следственный комитет ранее ходатайствовал о заключении Едидина и Ампелонского под стражу, однако суд вынес постановление, согласно которому все трое помещены под домашний арест до 7 ноября.

Накануне в отношении пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского и начальника правового управления ведомства Бориса Едидина было возбуждено дело о мошенничестве, напоминает RT.

Татьяна Трушина
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