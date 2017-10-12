Пресс-секретаря Роскомнадзора отправили под домашний арест

Пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского Чертановский районный суд Москвы отправил под домашний арест.
Также под домашний арест отправлены начальник правового управления ведомства Борис Едидин и советник гендиректора ФГУП «ГРЧЦ» Александр Весельчаков, уточняет «Национальная служба новостей». Столичный следственный комитет ранее ходатайствовал о заключении Едидина и Ампелонского под стражу, однако суд вынес постановление, согласно которому все трое помещены под домашний арест до 7 ноября.
Накануне в отношении пресс-секретаря Роскомнадзора Вадима Ампелонского и начальника правового управления ведомства Бориса Едидина было возбуждено дело о мошенничестве, напоминает RT.