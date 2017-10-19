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19 октября 2017
13:07  19 октября 2017 0

ВЦИОМ: Россияне знают и давно недолюбливают Ксению Собчак

Открытие Ельцин центра (доп). Екатеринбург, собчак ксения
Телеведущая заявила о своем возможном выдвижении в президентыФото: Александр Мамаев © URA.RU

В связи с недавними заявлениями Ксении Собчак о ее возможном выдвижении на выборы президента РФ в качестве своеобразной графы «против всех», ВЦИОМ озвучил свои данные по известности телеведущей. Исследователи отмечают: россияне Собчак знают, не любят и меньше всего готовы ассоциировать ее с оппозицией.

Так, согласно не публиковавшимся ранее опросам ВЦИОМ от 2015 года, на которые ссылается РБК, узнаваемость у Ксении Собчак на тот момент была 72%, еще 23% «что-то слышали». При этом 60% отвечали, что относятся к ней скорее отрицательно.

Кроме того, в 2016 году ВЦИОМ проводил опросы на знание россиянами «несистемной оппозиции» — Ксению Собчак в ряду борцов с властью назвали лишь 4% опрошенных.

Инициативные всероссийские опросы ВЦИОМ проводились в 2012—2016 годах. Они затронули 130 населенных пунктов в 46 областях, краях и республиках восьми федеральных округов России. Объем выборки — 1600 человек. Метод опроса — личные интервью по месту жительства. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 3,5%.

О своем возможном выдвижении Ксения Собчак заявила 18 октября. Новость вызвала большей частью негативную реакцию. К примеру, лидер КПРФ Геннадий Зюганов призвал телеведущую одуматься и не превращать выборы в посмешище.

Игорь Чукреев
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