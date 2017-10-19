Екатеринбуржец призвал наказать рублем курганских прокуроров. Он уже ждет благодарностей

19:08 19 октября 2017 0

Герб РФ расположен на табличке у входа в здание областной прокуратуры Фото: ribakov.livejournal.com

Правозащитник Василий Рыбаков уличил прокуратуру Курганской области в нарушении федерального закона «О гербе РФ». Зауральские силовики уже не впервые попадают в поле зрение активиста из Екатеринбурга — ранее Рыбакова возмутило расположение флагов на фотопортрете прокурора Игоря Ткачева.

Как пишет общественник в своем блоге, изображение герба незаконно используется у входа в здание прокуратуры. «Штраф по статье 17.10 КОАП РФ составляет до 150 000 рублей. Судебная практика показывает, что тысячи простых граждан уже получили штрафы за использование герба. А прокуратура, я вижу, чувствует себя в безопасности!» — негодует активист.

По его словам, сообщение об административном правонарушении уже поступило в генеральную прокуратуру. В письме Рыбаков, помимо прочего, просит объявить себе благодарность за усилия, направленные на совершенствование работы силовых органов.

В прокуратуре Курганской области «URA.RU» пообещали прокомментировать ситуацию позднее.