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01 ноября 2017
14:35  01 ноября 2017 3

Школьник отправился на скамью подсудимых за подделку оценок в дневнике

Станция Кособродск ( Лазарева Лариса) Курганская обл, дневник оксаны
Гимназист правил «двойки» (архивное фото)Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ученик новосибирской гимназии взломал электронный журнал, чтобы исправлять оценки себе и одноклассникам. Правоохранители завершили расследование уголовного дела по данному факту, сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.

По версии следствия, весной минувшего года 16-летний гимназист при помощи компьютерной программы получил логин и пароль администратора электронного дневника. Пользуясь доступом к системе, школьник исправлял «двойки» себе и товарищам. Заметив неладное, педагоги обратились в полицию.

Правоохранители возбудили дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации. Максимальное наказание по статье предполагает два года лишения свободы. Обвинительное заключение по делу было передано в суд. Сам гимназист находится под подпиской о невыезде.

Олег Теплоухов
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© Служба новостей «URA.Ru»
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