Школьник отправился на скамью подсудимых за подделку оценок в дневнике

Ученик новосибирской гимназии взломал электронный журнал, чтобы исправлять оценки себе и одноклассникам. Правоохранители завершили расследование уголовного дела по данному факту, сообщили в ГУ МВД России по Новосибирской области.
По версии следствия, весной минувшего года 16-летний гимназист при помощи компьютерной программы получил логин и пароль администратора электронного дневника. Пользуясь доступом к системе, школьник исправлял «двойки» себе и товарищам. Заметив неладное, педагоги обратились в полицию.
Правоохранители возбудили дело по факту неправомерного доступа к компьютерной информации. Максимальное наказание по статье предполагает два года лишения свободы. Обвинительное заключение по делу было передано в суд. Сам гимназист находится под подпиской о невыезде.