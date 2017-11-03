17:00 03 ноября 2017 0

Заседание совета движения «В защиту человека труда» прошло в Челябинске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских объявил, что его движение «В защиту человека труда» будет участвовать в выборах президента РФ. Решение о кандидате, которого поддержат. Будет принято на съезде в январе, заявил он на заседании Совета этого движения в Челябинске 3 ноября, передает корреспондент «URA.RU».

«Все выборы после 2012 года были подготовкой к кампании 2018 года. Сейчас уже преждевременно заявились некоторые кандидаты, да такие, что у трудового коллектива, как говорится, с души воротит. Однако нет сомнений, что на выборах выдвинется достойный кандидат. Наша задача — стабильность в стране и легитимность выборов», — сказал Игорь Холманских.

Участники движения с удовлетворением отметили, что на их счету уже не одна победа на выборах. При их поддержке нынешней осенью победил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а мэром Нижнего Тагила переизбрался Сергей Носов.

Николай Буяков (слева) уже знает, что делать, чтобы выборы выиграл его кандидат Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тема президентских выборов звучала практически в каждом выступлении. Но все обходились непрозрачными намеками и критикой тех политиков, которые уже заявили об участии в кампании. Последних с максимальным презрением в голосе называли «гламурными кандидатами».

Председатель федерации профсоюзов Челябинской области Николай Буяков заявил, что знает, как организовать подготовку к выборам и за кого голосовать. «Думаю, мы вместе сделаем все, чтобы избрать достойного человека. А мы знаем, что это будет человек, который уже сейчас много делает», — как бы стесняясь произносить фамилию вещал Буяков.

Докладчики из Свердловской и Курганской областей, ХМАО и других регионов вторили языком советских лозунгов: «Поддержим лучшего президента планеты», «Путин имеет право участвовать в выборах — это не обсуждается», «Давайте подумаем, что могут предложить гламурные кандидаты — вопрос риторический». Предлагалось сотрудничать с ОНФ с таким объяснением: «Наши абсолютно мирные проекты соприкасаются». Один из руководителей региональных отделений предостерег: «Нашу варежку рано убирать, ее надо одевать и идти работать». Он имел ввиду символ движения. «Не варежку, а рукавицу», — сказал позднее корреспонденту «URA.RU» другой участник заседания.

Виктор Кочергин спокойно относится к коммунистам, но обеспокоен их победой в родном Асбесте Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель Асбестовского отделения движения Александр Кочергин пожаловался, что в его городе коммунисты набрали 11 мандатов из 21. «У меня отец сгорел в самолете во время войны с партбилетом в руках, я к этому спокойно отношусь», — сказал он, имея ввиду партийную принадлежность. Причиной провала на выборах он назвал недостаточное патриотическое воспитание. «От нас зависит, что сегодняшние школьники, будут носить на лацканах, когда закончат вузы — георгиевскую ленту или что-то еще», — резюмировал Кочергин.

Депутат Госдумы и зампред движения Андрей Ветлужских деликатно намекнул, что пока слышны одни декларации и попросил высказать формы реализации предложений, новые идеи. О присутствии представителя Севастополя он упоминал несколько раз. Однако в долгожданной речи делегата от Крыма прозвучала лишь радость от первого участия в президентских выборах после возвращения в состав России и поздравление с днем народного единства.

Лидеры движения Холманских договорились поддержать достойного человека и выступить против «гламурной оппозиции» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следом слово взял руководитель оренбургского отделения движения «В защиту человека труда» Владимир Данильчук. «Если бы президент выдвинулся, его большинство поддержало бы. Но тут есть опасность — люди будут уверены в его победе и не пойдут на выборы», — витиевато намекал он на необходимость работать на явку. Руководитель северо-осетинского отделения Заур Кучиев согласился с предыдущим оратором, но заметил, что надо больше внимания уделять молодежи. «Сидят в соцсетях, а там чего только не увидишь. Надо в соцсетях не стесняться, смело говорить», — обратился он к коллегам. Представитель, как он выразился, «промышленного региона» поделился инсайдом: «гламурная оппозиция» будет работать на понижение явки и привлечение на свою сторону молодежи через соцсети и интернет.

Можно было предположить, что критика за недостаточную работу с молодежью адресовалась руководителю свердловского регионального отделения движения, который курирует работу с молодежью. Однако он бодро отчитался об участии в форумах. Особенно ему запомнился всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, где участники из других континентов рассказывали, как «западные корпорации эксплуатирует молодежь Африки».

Игорю Холманских понравилось выражение о том, что пора «одевать варежки и идти работать». Ею он завершил заседание. При этом на пресс-подходе по его итогам заседания Андрей Ветлужских, отвечая на вопрос корреспондента «URA.RU», сообщил, что на съезде движения в январе будет определена позиция по человеку, которого партия поддержит на выборах президента. «Между строк сегодня звучало, кого мы хотим поддержать, но пока ноябрь, рано об этом говорить», — резюмировал депутат.