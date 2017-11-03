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03 ноября 2017
17:00  03 ноября 2017 0

Уральский полпред заявил об участии в выборах президента. Для противников придумали гламурное ругательство

Заседание Совета межрегионального общественного движения «В защиту человека труда». Челябинск, редин евгений, никитин юрий, холманских игорь
Заседание совета движения «В защиту человека труда» прошло в ЧелябинскеФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полпред президента РФ в УрФО Игорь Холманских объявил, что его движение «В защиту человека труда» будет участвовать в выборах президента РФ. Решение о кандидате, которого поддержат. Будет принято на съезде в январе, заявил он на заседании Совета этого движения в Челябинске 3 ноября, передает корреспондент «URA.RU».

«Все выборы после 2012 года были подготовкой к кампании 2018 года. Сейчас уже преждевременно заявились некоторые кандидаты, да такие, что у трудового коллектива, как говорится, с души воротит. Однако нет сомнений, что на выборах выдвинется достойный кандидат. Наша задача — стабильность в стране и легитимность выборов», — сказал Игорь Холманских.

Участники движения с удовлетворением отметили, что на их счету уже не одна победа на выборах. При их поддержке нынешней осенью победил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, а мэром Нижнего Тагила переизбрался Сергей Носов.

Заседание Совета межрегионального общественного движения «В защиту человека труда». Челябинск, буяков николай, екимов олег, куропаткина ирина
Николай Буяков (слева) уже знает, что делать, чтобы выборы выиграл его кандидат
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Тема президентских выборов звучала практически в каждом выступлении. Но все обходились непрозрачными намеками и критикой тех политиков, которые уже заявили об участии в кампании. Последних с максимальным презрением в голосе называли «гламурными кандидатами».

Председатель федерации профсоюзов Челябинской области Николай Буяков заявил, что знает, как организовать подготовку к выборам и за кого голосовать. «Думаю, мы вместе сделаем все, чтобы избрать достойного человека. А мы знаем, что это будет человек, который уже сейчас много делает», — как бы стесняясь произносить фамилию вещал Буяков.

Докладчики из Свердловской и Курганской областей, ХМАО и других регионов вторили языком советских лозунгов: «Поддержим лучшего президента планеты», «Путин имеет право участвовать в выборах — это не обсуждается», «Давайте подумаем, что могут предложить гламурные кандидаты — вопрос риторический». Предлагалось сотрудничать с ОНФ с таким объяснением: «Наши абсолютно мирные проекты соприкасаются». Один из руководителей региональных отделений предостерег: «Нашу варежку рано убирать, ее надо одевать и идти работать». Он имел ввиду символ движения. «Не варежку, а рукавицу», — сказал позднее корреспонденту «URA.RU» другой участник заседания.

Заседание Совета межрегионального общественного движения «В защиту человека труда». Челябинск, кочергин александр
Виктор Кочергин спокойно относится к коммунистам, но обеспокоен их победой в родном Асбесте
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель Асбестовского отделения движения Александр Кочергин пожаловался, что в его городе коммунисты набрали 11 мандатов из 21. «У меня отец сгорел в самолете во время войны с партбилетом в руках, я к этому спокойно отношусь», — сказал он, имея ввиду партийную принадлежность. Причиной провала на выборах он назвал недостаточное патриотическое воспитание. «От нас зависит, что сегодняшние школьники, будут носить на лацканах, когда закончат вузы — георгиевскую ленту или что-то еще», — резюмировал Кочергин.

Депутат Госдумы и зампред движения Андрей Ветлужских деликатно намекнул, что пока слышны одни декларации и попросил высказать формы реализации предложений, новые идеи. О присутствии представителя Севастополя он упоминал несколько раз. Однако в долгожданной речи делегата от Крыма прозвучала лишь радость от первого участия в президентских выборах после возвращения в состав России и поздравление с днем народного единства.

Заседание Совета межрегионального общественного движения «В защиту человека труда». Челябинск, голосование
Лидеры движения Холманских договорились поддержать достойного человека и выступить против «гламурной оппозиции»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следом слово взял руководитель оренбургского отделения движения «В защиту человека труда» Владимир Данильчук. «Если бы президент выдвинулся, его большинство поддержало бы. Но тут есть опасность — люди будут уверены в его победе и не пойдут на выборы», — витиевато намекал он на необходимость работать на явку. Руководитель северо-осетинского отделения Заур Кучиев согласился с предыдущим оратором, но заметил, что надо больше внимания уделять молодежи. «Сидят в соцсетях, а там чего только не увидишь. Надо в соцсетях не стесняться, смело говорить», — обратился он к коллегам. Представитель, как он выразился, «промышленного региона» поделился инсайдом: «гламурная оппозиция» будет работать на понижение явки и привлечение на свою сторону молодежи через соцсети и интернет.

Можно было предположить, что критика за недостаточную работу с молодежью адресовалась руководителю свердловского регионального отделения движения, который курирует работу с молодежью. Однако он бодро отчитался об участии в форумах. Особенно ему запомнился всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи, где участники из других континентов рассказывали, как «западные корпорации эксплуатирует молодежь Африки».

Игорю Холманских понравилось выражение о том, что пора «одевать варежки и идти работать». Ею он завершил заседание. При этом на пресс-подходе по его итогам заседания Андрей Ветлужских, отвечая на вопрос корреспондента «URA.RU», сообщил, что на съезде движения в январе будет определена позиция по человеку, которого партия поддержит на выборах президента. «Между строк сегодня звучало, кого мы хотим поддержать, но пока ноябрь, рано об этом говорить», — резюмировал депутат.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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