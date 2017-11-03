18:25 03 ноября 2017 0

Книга Вадима Дубичева о Павле Крашенинникове вызвала огромный интерес ФОТО: источник «URA.RU»

Председатель комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и первый замглавы администрации губернатора Свердловской области Вадим Дубичев презентовали совместную книгу в Магнитогорске. Встреча прошла в Большом зале Магнитогорского государственного университета.

Книгу «Родительный и дательный. Беседы с Павлом Крашенинниковым» написал Вадим Дубичев. Первая презентация прошла именно в Магнитогорске, городе, где вырос депутат и откуда впервые избрался в российский парламент. И Дубичева и героя его книги забросали вопросами, разобрали все книги.

Первая презентация прошла в МГТУ ФОТО: источник «URA.RU»

«Все прошло очень хорошо, — рассказал „URA.RU“ Павел Крашенинников. — Подобного эмоционального мероприятия МГТУ не видел давно».Часть книг была передана Центру правовой информации «Библиотека Крашенинникова», где состоялось выездное заседание Ассоциации юристов России.

«Это не столько про самого Павла Владимировича, сколько про Россию, через историю рода Крашенинниковых. Об этом я и говорил на презентации, отвечая на вопросы — сообщил „URA.RU“ Вадим Дубичев. — Интерес был такой, что даже не хватило книг всем желающим, кто был на презентации. Павла Владимировича не сразу отпустили, спрашивали не только о книге, но на тему права». Книги подарили также Центру правовой информации «Библиотека Крашенинникова», где состоялось выездное заседание Ассоциации юристов России.

По словам Дубичева, следующая презентация состоится 16 ноября в Ельцин Центре в Екатеринбурге, а в конце месяца книгу презентуют в Москве в редакции «Парламентской газеты».