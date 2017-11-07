За два года в Сирии убито около трех тысяч боевиков из России

18:04 07 ноября 2017 0

Страну освобождают от незаконных бандформирований Фото: depositphotos.com © URA.RU

За два года в Сирии освобождено от боевиков более тысячи населенных пунктов, уничтожено свыше 54 тысяч боевиков незаконных вооруженных формирований.

Среди ликвидированных террористов военные насчитали 2800 выходцев из России, а также 1400 человек из ближнего зарубежья. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, слова которого приводит Life.ru. В распоряжении боевиков были около 1,5 тысячи танков и бронированных машин, более 1,2 тысячи орудий и минометов, которые были захвачены у правительственных войск Сирии и Ирака.

Ранее «URA.RU» писало о том, что Минобороны РФ обвинило США в попытках создать лагерь боевиков в Сирии.