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07 ноября 2017
Главные новости Москвы
18:04  07 ноября 2017 0

За два года в Сирии убито около трех тысяч боевиков из России

Испания, Николай Басков, Барселона, Сирия, Украина, Сирия, Дамаск
Страну освобождают от незаконных бандформированийФото: depositphotos.com © URA.RU

За два года в Сирии освобождено от боевиков более тысячи населенных пунктов, уничтожено свыше 54 тысяч боевиков незаконных вооруженных формирований.

Среди ликвидированных террористов военные насчитали 2800 выходцев из России, а также 1400 человек из ближнего зарубежья. Об этом заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, слова которого приводит Life.ru. В распоряжении боевиков были около 1,5 тысячи танков и бронированных машин, более 1,2 тысячи орудий и минометов, которые были захвачены у правительственных войск Сирии и Ирака.

Ранее «URA.RU» писало о том, что Минобороны РФ обвинило США в попытках создать лагерь боевиков в Сирии.

Лев Истомин
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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