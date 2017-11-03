Минобороны обвинило США в создании базы боевиков в Сирии

В Сирии появился новый лагерь боевиков
Министерство обороны России обвинило США в попытках создать лагерь боевиков в Сирии в районе Эт-Танфа.
«По словам сирийцев, рядом с „Эр-Рукбаном“ недавно американскими советниками был развернут новый лагерь, в который съезжаются боевики бандформирований из Восточного Каламуна, района Умм Эль-Карьятейн и Сирийской пустыни», — передает «Федеральное агентство новостей» сообщение российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.
Как пишет RT, основой для лагеря являются повстанцы, которые сражаются против сирийских войск. Боевиков нанимают за деньги.