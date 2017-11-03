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03 ноября 2017
Главные новости Москвы
12:31  03 ноября 2017 0

Минобороны обвинило США в создании базы боевиков в Сирии

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В Сирии появился новый лагерь боевиковФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Министерство обороны России обвинило США в попытках создать лагерь боевиков в Сирии в районе Эт-Танфа.

«По словам сирийцев, рядом с „Эр-Рукбаном“ недавно американскими советниками был развернут новый лагерь, в который съезжаются боевики бандформирований из Восточного Каламуна, района Умм Эль-Карьятейн и Сирийской пустыни», — передает «Федеральное агентство новостей» сообщение российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии.

Как пишет RT, основой для лагеря являются повстанцы, которые сражаются против сирийских войск. Боевиков нанимают за деньги.

Ксения Томашова
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