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09 ноября 2017
08 ноября 2017
10:25  09 ноября 2017 0

Названы сроки пробной и Всероссийской переписи населения

Митинг в поддержку русскоязычного населения Украины на площади Народных гуляний. Магнитогорск, митинг, крым, украина
Пробная перепись населения пройдет уже в 2018 годуФото: Илья Московец © URA.RU

Правительство России утвердило сроки проведения новой переписи населения. Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому она пройдет с 1 по 31 октября 2020 года.

Также запланировано, что в октября 2018 состоится пробная версия переписи. Она коснется лишь 550 тысяч человек, сообщает «Федеральное агентство новостей». Основной задачей тестового опроса станет отработка новых методик и программных комплексов.

Стоимость проведения переписи населения предварительно оценивается в 50 миллиардов рублей, передает Газета.ру.

Как писало «URA.RU» ранее, поучаствовать в масштабном пересчете жители страны смогут, заполнив переписной лист. Информацию также будут собирать при помощи планшетов.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.Ru»
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© Служба новостей «URA.Ru»
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