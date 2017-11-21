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21 ноября 2017
20 ноября 2017
10:32  21 ноября 2017 0

Генсек ОБСЕ: выполнение минских соглашений зашло в «политический тупик»

Томас Гремингер (слева) и Юкия АманоФото: Flickr

Выполнение и реализация минских соглашений по Украине находится в «состоянии политического тупика». Об этом сообщил генсек Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Томас Гремингер, комментируя российский проект резолюции о миротворческой миссии на Украине.

В сентябре Путин поручил МИД подготовитьэтот документ в Совбез ООН о миротворческой миссии на Украине. Россия сочла необходимым направить миротворцев на линию соприкосновения между районами, подконтрольными Киеву и самопровозглашенным ДНР и ЛНР. Киев же настаивает на том, чтобы миротворческие силы были размещены на границе Украины и России, сообщает РБК. «Только в том случае, если можно будет уменьшить пропасть между ними, можно будет начать переговоры в Совете Безопасности ООН о мандате такой операции. Но мы довольно далеки от этого», — цитирует генсека ОБСЕ издание.

Гремингер считает, что цели миссии ООН должны свестись к реализации минских соглашений, и подчеркнул, что кризис на Украине сказался на работе ОБСЕ. Это, в свою очередь, привело к понижению уровня доверия между игроками в регионе ведомства.

Ламберто Заньер, который занимал пост генсека ОБСЕ до Гремингера, также считал, что ключевым фактором в вопросе урегулирования конфликта в Донбассе станет соблюдение минских соглашений.

Ксения Томашова
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