08:33 23 ноября 2017 0

По словам Летучей, она всегда хотела заниматься социальными проблемами Фото: Дарья Попова © URA.RU

Телеведущая Елена Летучая рассказала, что во время работы в шоу «Ревизорро» на телеканале «Пятница!» на ней экономили и ставили под угрозу ее безопасность. А когда она предлагала руководству проекты, посвященные не ресторанам, а инвалидам, то якобы слышала отказ. Откровенное интервью телеведущей опубликовал журнал «Антенна».

Летучая пожаловалась, что ее командировки длились по восемь дней, но руководство селило ее в «непотребных гостиницах». Кроме того, ведущей долго не давали личную охрану.

«Мне нанимали сотрудников ЧОПа непосредственно на местах. Но они порой боялись владельцев заведений, которые мы проверяли. В Смоленске моя охрана просто сбежала, увидев хозяина ресторана, — сообщила Летучая. — Наелась большой ложкой. Я пришла в программу, когда мне было 34 года, еще были силы, задор. Но когда во все это окунулась, поняла, какая это адская работа, как она порой неблагодарно поворачивается к тебе задом».

Летучая добавила, что в «Ревизорро» ей всегда хотелось заниматься чем-то более значимым. Вместо проверок ресторанов она хотела помогать инвалидам. Но развлекательному каналу такой контент не подходил. Теперь, по словам телеведущей, в передаче «Летучий отряд» на «Первом канале» у нее появилась возможность делать то, что ей нравится.

В конце октября стало известно, что ведущая «Ревизорро» Елена Летучая перешла на «Первый канал», где будет курировать аналогичную передачу. Инициатором перехода, как сообщалось, стал Иван Ургант. Новой ведущей программы «Ревизорро» на телеканале «Пятница» станет Настасья Самбурская. Об этом 15 ноября в Instagram написал генеральный директор канала Николай Картозия.