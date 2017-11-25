11:21 25 ноября 2017 0

Балерина называла его «господин С.» Фото: Илья Московец © URA.RU

Балерина Анастасия Волочкова попросила всех, «у кого сохранилась душа», молиться за сенатора Сулеймана Керимова, которого во Франции обвиняют в уклонении от уплаты налогов. Она призвала всех, кто знаком с политиком, «оказаться на его стороне».

Волочкова снова заявила о том, что «никого не любила в этой жизни, как Сулеймана». «А сколько было тех, кто мешал нашему счастью!!! Потому что ЕГО не прощают. Не смотря на то, что после моего выхода из этих отношений., в моей жизни произошла череда множества неудач и трений… Я могу сказать, что я оправдывала Сулеймана в том, что он все эти противодействия осуществляет, любя меня. И не обижалась. Предполагая, что эти действия совершены НЕ ЕГО РУКАМИ.», — написала балерина в Instagram.

Также она рассказала о том, что скрывала отношения с политиком: «Я никогда не называла имени этого человека. Протягиваю руку поддержки! Даже в книге, написанной мною 7 лет назад, я назвала его ГОСПОДИН С…». В финале записи она подчеркнула, что Керимов «сделал многое для своей Родины» и призвала помочь ему молитвами.

1/2 Фото: скриншот Instagram volochkova_art

Как писало «URA.RU» ранее, сенатор был арестован во Франции вечером 20 ноября. Он обвиняется в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости на Лазурном берегу. На данный момент его отпустили до суда под залог в пять миллионов евро с запретом покидать страну.

Это уже второе признание Волочковой в любви к сенатору с момента его ареста. В прошлый раз она рассказала, что их отношения длились три года, и сейчас она очень за него переживает.