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30 ноября 2017
29 ноября 2017
02:36  30 ноября 2017 0

«Легенда о Коловрате» впечатлила Путина

Иэн МакКеллен на открытии Шекспировского фестиваля в Салюте. Екатеринбург, зрительный зал, кинотеатр салют
Президент страны одним из первых посмотрел новое российское фэнтезиФото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент России Владимир Путин посетил закрытый показ нового российского фэнтези «Легенда о Коловрате». Кинолента главе государства показалась впечатляющей.

Несмотря на то, что официальная премьера фильма назначена на 30 ноября, президент уже успел оценить новинку российского кинематографа в компании министра культуры Владимира Мединского, одного из создателей картины — режиссера Джахонгира Файзиева и исполнителей главных ролей — Ильи Маклакова и Полины Чернышовой.

«Из того, что видел, впечатляет, за душу берет, и мне кажется, что люди будут смотреть с интересом. И сама по себе идея хорошая», — приводит слова Путина RT.

В начале осени в «Роскино» назвали самые успешные фильмы 2017 года. «Легенда о Коловрате», которая к моменту публикации рейтинга не успела попасть на экраны, была названа в числе качественный российских кинолент.

Наталья Полетавкина
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© Служба новостей «URA.Ru»
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