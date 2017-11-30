«Легенда о Коловрате» впечатлила Путина

02:36 30 ноября 2017 0

Президент страны одним из первых посмотрел новое российское фэнтези Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Президент России Владимир Путин посетил закрытый показ нового российского фэнтези «Легенда о Коловрате». Кинолента главе государства показалась впечатляющей.

Несмотря на то, что официальная премьера фильма назначена на 30 ноября, президент уже успел оценить новинку российского кинематографа в компании министра культуры Владимира Мединского, одного из создателей картины — режиссера Джахонгира Файзиева и исполнителей главных ролей — Ильи Маклакова и Полины Чернышовой.

«Из того, что видел, впечатляет, за душу берет, и мне кажется, что люди будут смотреть с интересом. И сама по себе идея хорошая», — приводит слова Путина RT.

В начале осени в «Роскино» назвали самые успешные фильмы 2017 года. «Легенда о Коловрате», которая к моменту публикации рейтинга не успела попасть на экраны, была названа в числе качественный российских кинолент.