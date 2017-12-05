По югу Израиля из приграничных районов Египта были запущены две ракеты. Данных о потерях пока не поступало.
В израильской армии подчеркнули, что первая ракета была запущена из района Синайского полуострова по региональному совету Эшколь. Позже была запущена вторая ракета, пишет агентство Nation News.
На территории, с которой были произведены пуски, активно действует группировка «Вилаят Синай» — одна из структур запрещенного в РФ «Исламского государства».С начала года это уже как минимум третий удар, нанесенный по слабозаселенным и не прикрытым ПВО районам еврейского государства.
Сам Израиль, как сообщало «URA.RU», уже неоднократно обстреливал ракетами объекты на территории Сирии.По мнению израильтян, они используются военными Ирана — чье присутствие на сирийской земле крайне болезненно воспринимается в Израиле.