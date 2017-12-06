07:40 06 декабря 2017 0

Михаил Саакашвили вместо допроса в прокуратуре проведет пресс-конференцию Фото: depositphotos.com © URA.RU

Экс-глава Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что не пойдет на допрос, так как не подписывал никаких документов и повестки не получал. Заявление оппозиционного политика, который провел многотысячный митинг против президента Украины в центре Киева, приводит пресс-секретарь его партии «Движение новых сил» Марьяна Почтар.

Почтар пояснила, что Саакашвили даже не вручили уведомления о подозрении в каком-либо преступлении, пишет «Федеральное агентство новостей». По ее словам, в среду, 6 декабря, Саакашвили собирается провести брифинг под зданием Верховной Рады, чтобы вместе с юристами прокомментировать сложившуюся ситуацию.

Ранее генпрокуратура Украины объявила Михаила Саакашвили в розыск. Представитель ведомства Андрей Лысенко рассказал, что из прокуратуры было передано постановление председателю Нацполиции Украины Сергею Князеву об объявлении в розыск Саакашвили. Он уточнил, что это было сделано после того, как опальный политик «бежал из-под стражи во время его транспортировки к следователю СБУ», передает «Национальная служба новостей».

Активисты 5 декабря освободили задержанного СБУ Михаила Саакашвили. Они окружили автобус, где его везли. Сторонники политика-оппозиционера разрезали шины и разбили стекла транспортного средства после чего взломали заднюю дверь салона и высвободили Михаила Саакашвили, пишет портал «Утро.ру».

Генпрокурор Незалежной Юрий Луценко заявил, что Саакашвили, организовывая свой переворот, использовал деньги экс-президента Украины Виктора Януковича.