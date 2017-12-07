09:59 07 декабря 2017 0

Региональные власти будут выносить водителям штрафы по 38 видам нарушений Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Полномочия по рассмотрению дорожных нарушений, зафиксированных камерами видеонаблюдения, могут перейти от ГИБДД к региональным властям. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы приняли в первом чтении 6 декабря.

Текущая редакция законопроекта предусматривает передачу полномочий пока только Москве, пишет «Коммерсант». Московская административная дорожная инспекция (МАДИ) будет выносить штрафы по 38 видам нарушений, в том числе превышение скорости, выезд на встречную полосу. Сейчас фотографии анализируют в московском ЦОДД, затем снимки направляют в ГИБДД для составления постановлений. В МВД считают, что инспекторы выполняют дублирующую функцию, поэтому их надо разгрузить. В случае принятия законопроекта инспекторов ГИБДД из процедуры обработки фотографий исключат.

Ко второму чтению законопроект будет доработан. В него включат инициативу передать полномочия по администрированию штрафов вообще всем регионам. Уже более 30 субъектов РФ заявили, что готовы к изменениям. Издание отмечает, что после принятия поправок в КоАП регионам предстоит заключить соглашения с МВД, процедура может растянуться еще на один-два года.