Глава Чечни Рамзан Кадыров и боец смешанного стиля Александр Емельяненко, который состоит в чеченском клубе «Ахмат», устроили в Сети поединок, выполняя упражнение планка с отягощением. Свои результаты они выкладывали в Instagram. В итоге Кадыров удержал на себе четырех человек с общим весом в 291 килограммов и одержал победу.
Первым упражнение выполнил Емельяненко. Он выложил в социальную сеть видео, на котором держит планку с одним человеком на спине весом 75 килограммов.
Кадыров принял эстафету и поделился видео со своей тренировки. Глава Республики закончил ее планкой с удвоенной нагрузкой, усадив на спину двоих человек.
Емельяненко-младший не сдался и в ответ увеличил вес. Он сумел удержать на спине трех человек. В своем видео он поблагодарил Кадырова за мотивацию и за то, что он делает для бойцовского клуба.
Однако последнее слово осталось за руководителем Чечни. В его аккаунте появился ролик с очередной тренировки, в конце которой он делает планку с четырьмя людьми на спине, общий вес которых составил почти 300 килограммов.
Боец «Ахмата» признал свое поражение, записав видеообращение на фоне Кремля. Он сказал, что больше веса, удержанного главой республики, ему не поднять, и назвал Кадырова чемпионом.
Ранее Рамзан Кадыров лично встретился с легендарным американским боксером, чемпионом мира Флойдом Мэйвезером. Разговор шел о тенденциях развития бокса, в том числе и в России. Также спортсмен признался, что подумывает о российском гражданстве и хотел бы жить в столице Чечни.