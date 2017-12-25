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26 декабря 2017
25 декабря 2017
19:23  25 декабря 2017 5

В России рухнули цены на iPhone 8 Plus

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Цены на популярные гаджеты ощутимо снизилисьФото: depositphotos.com © URA.RU
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Apple завоевывает мир
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В России резко снизилась цена на очередную продукцию от компании Apple. Флагманский американский смартфон iPhone 8 Plus подешевел за последние две недели на несколько тысяч рублей от официальной стоимости, заявленной в начале продаж.

Так, модель на 64 Гб в российских онлайн-магазинах продается сейчас примерно за 55 тысяч рублей, а цена топовой конфигурации с максимальными объемами памяти (256 Гб) составляет около 66 тысяч рублей, пишет «Федеральное агентство новостей». Раньше iPhone 8 Plus стоил минимум 69 тысяч рублей.

Ранее «URA.RU» сообщало о падении в цене IPhone X. Смартфон подешевел на 10 тысяч рублей. Отмечается, что цены на гаджеты от Apple продолжат снижаться. Очередное значительное падение стоимости устройств можно ожидать после новогодних праздников, передает Nation News.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.Ru»
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