Отец Шурыгиной задолжал десятки тысяч Сбербанку и ГИБДД

Сбербанк и ГИБДД пытаются взыскать с Алексея Шурыгина, отца скандальной жертвы изнасилования Дианы Шурыгиной, почти 100 тысяч рублей. Попытка приставов получить с него уплату по другим долгам уже не увенчалась успехом.
Бывший дальнобойщик не только должен 60 тысяч рублей Сбербанку, но и не уплатил штрафы и налоги на 30 тысяч, пишет издание Life.ru. Несколько месяцев назад на Шурыгина завели исполнительное производство, но вполне вероятно, что приставам снова не удастся взыскать с него задолженность. Ранее им не удавалось найти какое-либо имущество у отца скандально известной девушки.
Еще в 2016 году Алексея Шурыгина поймали на вождении в нетрезвом виде и выписали штраф 32 тысячи, а также лишили водительских прав на полгода. Из-за этого он не смог продолжать работать дальнобойщиком.
Как ранее сообщало «URA.RU», минувшим летом отец Дианы Шурыгиной ушел из семьи после ссоры с женой — по ее словам, у него «сдали нервы».