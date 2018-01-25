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25 января 2018
16:52  25 января 2018 0

Новый избранник Волочковой ищет любовь на сайте знакомств

Анастасия Волочкова рассказала о своем новом избраннике в начале январяФото: Анастасия Волочкова, «Инстаграм»

Пользователи Сети нашли анкету нового любовника Анастасии Волочковой на сайте знакомств. По указанной на странице информации, 40-летний Михаил Логинов живет в коммуналке и ищет москвичку для регулярных встреч.

В своей анкете Логинов написал, что живёт в комнате коммунальной квартиры и имеет небольшой, но стабильный доход. «Познакомлюсь с девушкой от 20 до 40 лет, живущей в Москве, для романтических отношений. Цель: дружба, общение, любовь, регулярный секс», — цитирует Life.ru его профайл. Не обошлось и без вредных привычек: в анкете указано, что Михаил Логинов курит и любит выпить.

В соцсетях распространили скриншот анкеты нового любовника Волочковой
Фото: Life.ru

О своем новом возлюбленном экс-балерина рассказала в начале января, пишут argumenti.ru. На своей странице в «Инстаграм» она разместила фотографию, где она обнимается с неким мужчиной в аэропорту Шереметьево. «Поездка на Мальдивы — мне! Пишу из самолета — это тоже мне. Подаренный мне белый майбах — мне! Черный тоже будет для гармонии! Не переживайте. Он уже есть! Любимые белые розы-тоже мне! Объятия любимого человека — тоже мне!», — оставила она эмоциональный комментарий к новому снимку.

Софья Стеклова
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