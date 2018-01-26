{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Новый чиновник вызван в администрацию губернатора
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 55,83
Динамика за 2 недели
Евро 69,61
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
26 января 2018
16:48  26 января 2018 0

Дольщиков, которые после звонка Путина объявляют голодовку, вызывают на переговоры

Новостройки Речелстрой и Гринфлайт. Челябинск, подъемный кран, стройка, строитель, речелстрой
В «Западном луче» заявили, что строят дома в ЧуриловоФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Как спасают дольщиков «Речелстроя» после звонка Путина
все новости сюжета

В строительной компании «Западный луч» считают, что дольщикам «Речелстроя», заявившим о голодовке, надо выстраивать конструктивный диалог с застройщиками. Посредником в переговорах может выступить министерство строительства Челябинской области, заявила «URA.RU» заместитель гендиректора «Западного луча» Татьяна Кузнецова.

«Чтобы активизировать работы в микрорайоне „Чурилово Lake City“, требуется введение внешнего наблюдения в „Речелстрое“, — пояснила Татьяна Кузнецова. — Это бы открыло доступ к финансовым документам. Заявление о банкротстве уже лежит в суде, часть дольщиков это поддерживают. Но есть и те, кто против банкротства, так как считают, что в этом случае строительства не будет».

Татьяна Кузнецова также опровергла информацию о том, что никаких работ в микрорайоне не ведется. По ее словам, один дом на 110 семей уже сдан и заселяется. Еще три дома, где идут работы по отделке и подключению, собираются сдать до конца первого квартала 2018 года. Там получат квартиры 559 семей. Всего в дорожную карту включено 11 домов на 1,5 тыс. договоров долевого участия. Акция протеста дольщиков пока не началась.

«Западный луч» по договору с областными властями взялся за достройку микрорайона после того, как «Речелстрой» остановил работы. Владелец «Речелстроя» Андрей Пязок находится в СИЗО в рамках уголовного дела по хищению средств дольщиков. Проблемы челябинских дольщиков вышли на федеральный уровень после звонка президента РФ Владимира Путина одной из пострадавших.

Часть дольщиков 26 января заявили, что готовы начать голодовку. В этот же день представителям СМИ в Чурилово показали дома, в которых идут работы. Журналистов также возили в микрорайон «Академ Риверсайд», возведением которого занимается СК «Гринфлайт». В марте 2016 года без квартир остались 4,5 тыс. дольщиков. Здесь, в отличие от Чурилово, ситуация более благополучная. Директор «Гринфлайта» Олег Лакницкий следует графику, большую часть объектов достроил и обещает до конца 2018 года сдать все проблемные дома.

1/7
«Чурилово Lake City», Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров