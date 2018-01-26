16:48 26 января 2018 0

В «Западном луче» заявили, что строят дома в Чурилово Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В строительной компании «Западный луч» считают, что дольщикам «Речелстроя», заявившим о голодовке, надо выстраивать конструктивный диалог с застройщиками. Посредником в переговорах может выступить министерство строительства Челябинской области, заявила «URA.RU» заместитель гендиректора «Западного луча» Татьяна Кузнецова.

«Чтобы активизировать работы в микрорайоне „Чурилово Lake City“, требуется введение внешнего наблюдения в „Речелстрое“, — пояснила Татьяна Кузнецова. — Это бы открыло доступ к финансовым документам. Заявление о банкротстве уже лежит в суде, часть дольщиков это поддерживают. Но есть и те, кто против банкротства, так как считают, что в этом случае строительства не будет».

Татьяна Кузнецова также опровергла информацию о том, что никаких работ в микрорайоне не ведется. По ее словам, один дом на 110 семей уже сдан и заселяется. Еще три дома, где идут работы по отделке и подключению, собираются сдать до конца первого квартала 2018 года. Там получат квартиры 559 семей. Всего в дорожную карту включено 11 домов на 1,5 тыс. договоров долевого участия. Акция протеста дольщиков пока не началась.

«Западный луч» по договору с областными властями взялся за достройку микрорайона после того, как «Речелстрой» остановил работы. Владелец «Речелстроя» Андрей Пязок находится в СИЗО в рамках уголовного дела по хищению средств дольщиков. Проблемы челябинских дольщиков вышли на федеральный уровень после звонка президента РФ Владимира Путина одной из пострадавших.

Часть дольщиков 26 января заявили, что готовы начать голодовку. В этот же день представителям СМИ в Чурилово показали дома, в которых идут работы. Журналистов также возили в микрорайон «Академ Риверсайд», возведением которого занимается СК «Гринфлайт». В марте 2016 года без квартир остались 4,5 тыс. дольщиков. Здесь, в отличие от Чурилово, ситуация более благополучная. Директор «Гринфлайта» Олег Лакницкий следует графику, большую часть объектов достроил и обещает до конца 2018 года сдать все проблемные дома.