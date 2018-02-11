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11 февраля 2018
Главные новости Москвы
15:38  11 февраля 2018 1

В работе «Райффайзенбанка» произошел сбой по всей России

Клипарт. Банки. Челябинск, райффайзен банк
Сбой произошел после обновления системыФото: Вадим Ахметов © URA.RU

У Райффайзенбанка возникли проблемы с проведением операций по картам в банкоматах, торговых точках и сети Интеренет. Об этом сообщается в официальном аккаунте финансовой организации в Twitter.

В Райффайзенбанке принесли извинения своим клиентам за неудобства. В банке также уточнили, что уже выявили причину появления неполадок, сейчас специалисты работают над ее устранением.

Как пишет newinform.com, сбой произошел после обновления системы. Проблемы возникли на всей территории России, на решение проблемы потребуется около часа.

Валерия Романова
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