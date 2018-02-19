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19 февраля 2018
Главные новости Москвы
16:06  19 февраля 2018 0

ВТБ присоединился к новой программе льготного финансирования бизнеса

ВТБ подписал кредитные соглашения с компанией «Эпромет»Фото: ВТБ

ВТБ присоединился к новой программе льготного финансирования малого и среднего бизнеса («Программа 1706»). На полях Российского инвестиционного форума — 2018 в Сочи банк подписал кредитные соглашения на сумму 1 млрд рублей с ООО «Эпромет» (входит в ГК «Полимер»), производителем алюминиевой и медной катанки.

Программа реализуется совместно с министерством экономического развития и предусматривает предоставление льготной ставки кредитования не более 6,5% годовых. Согласно договору, инвестиции в размере 900 млн рублей предприятие направит на модернизацию производства медной и алюминиевой катанки (используется в металлургической отрасли), а оборотный кредит в размере 100 млн рублей — на приобретение сырья, необходимого для ее производства.

«Мы сотрудничаем с группой компаний „Полимер“ с 2015 года. С учетом новых соглашений общая сумма кредитных средств, предоставленных банком ВТБ этому партнеру, составила 3,9 млрд рублей, и мы уверены, что предприятие продолжит свое динамичное развитие, а мы будем рады и в дальнейшем этому содействовать», — прокомментировал событие Руслан Еременко, руководитель департамента корпоративной сети — старший вице-президент банка ВТБ.

В группе компаний «Полимер» также поделились опытом взаимодействия с банком. «Благодаря сотрудничеству с банком ВТБ мы уже смогли запустить инвестиционный проект по модернизации оборудования на сельскохозяйственных предприятиях холдинга. Новые соглашения позволят нам реализовать инвестиционную программу в кабельном направлении холдинга», — рассказал Владимир Матыцын, учредитель ГК «Полимер».

Софья Стеклова
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