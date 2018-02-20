21:41 20 февраля 2018 4

В США избираться в президенты Грудинину было бы труднее Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Зарубежные банки, в которых были обнаружены счета кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина, входят в перечень кредитных организаций с неоднозначной репутацией. Об этом свидетельствует список, опубликованный на официальном сайте Налоговой службы США (IRS).

Он содержит 146 финансовых организаций-«посредников». На первой строчке в нем значится швейцарский «Ю Би ЭС банк» (UBS AG), на четвертой — Национальный банк Лихтенштейна (HomeLiechtensteinische Landesbank AG). О направлении бизнеса последнего, к примеру, красноречиво свидетельствует заголовок материала Forbes: «Банк Лихтенштейна выплатил Налоговой службе США 23,8 млн долларов США за помощь американцам в уклонении от налогов».

Из текста следует, что результат десятилетней тяжбы с кредитной организацией в Минюсте США назвали «огромной победой в тотальной войне против уклонения от уплаты налогов». В итоге банк признал свою вину и передал сведения о счетах «уклонистов» американским правоохранительным и фискальным органам. Соответствующие структуры других государств столь изматывающей борьбы не вели, поэтому приходится лишь гадать — какие суммы скрывают с помощью банка Лихтеншейна европейские бизнесмены.

Как выяснилось уже в ходе предвыборной компании, коммунистический кандидат-олигарх в швейцарском UBS имел два счета (данные о них были в Федеральной налоговой службе, а вот ЦИК оставался в неведении). Но, по словам зампреда ЦИК Николая Булаева, основные вопросы касаются именно двух счетов гендиректора ЗАО «Совхоза им. Ленина» в банке Лихтенштейна, напоминает «Национальная служба новостей».

Фото: официальный сайт Налоговой службы США

Предвыборная кампания кандидата от КПРФ продолжает обрастать скандалами. Вслед за счетами за границей и претензиями обманутых пайщиков приватизированного совхоза лидеру КПРФ Геннадию Зюганов приходится оправдываться за недвижимость в Латвии, принадлежащую семье Грудинина. Собственность в стране НАТО позволяет западным спецслужбам оказывать давление на близких кандидата в президенты, а в случае его избрания — и на самого российского лидера. Первоначально Зюганов назвал информацию о роскошных особняках в Прибалтике провокацией, но вынужден был пообещать разобраться в происходящем детальнее.