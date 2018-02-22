Жириновский раскрыл секрет своего похудения

16:50 22 февраля 2018 2

Лидер ЛДПР уменьшил порции и отказался от мучного Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Лидер ЛДПР и кандидат в президенты России Владимир Жириновский рассказал, как похудел на пять килограммов. Он избавился от лишнего веса благодаря отказу от сахара и мучного, а также уменьшению порций.

Жириновский заявил, что стал «уменьшать питание», сообщает РИА Новости. Он поделился, что размер порции на один прием пищи должен быть равен стандартному стакану. Например, на обед 71-летний политик съедает одну поварешку супа. В меню Жириновского присутствует только один ломтик хлеба на весь день. От пирожных и других сладостей он отказался совсем.

Благодаря этим изменениям появился видимый результат. Раньше вес лидера ЛДПР составлял 106 килограммов, а теперь «без врачей и без лекарств» он весит уже 101 килограмм.

Между тем совсем недавно Жириновский посещал в Москве международную выставку продуктов питания, напитков и сырья «Продэкспо», где с удовольствием дегустировал многие продукты, напоминает телеканал 360. «Я хочу, чтобы все питались! Чтобы свиная отбивная была хотя бы раз в неделю», — заявил на выставке политик.

Ранее экс-министр экономического развития России Алексей Улюкаев заявил, что сильно сбросил вес за период уголовного преследования, писала «Национальная служба новостей». Он похудел на 14 килограммов и поблагодарил за это правосудие.