В Москве по просьбе Собчак установят памятную доску на доме Немцова

18:30 22 февраля 2018 4

По словам Собянина, городские власти одобрили установку памятной доски Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Памятную доску Борису Немцову по просьбе Ксении Собчак установят на доме, где жил убитый политик. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На своей странице в социальной сети «ВКонтакте» он рассказал, что в правительство Москвы с просьбой увековечить память Немцова обратилась Ксения Собчак. По словам Собянина, ее обращение поддержали многие общественные деятели. «Сегодня рассмотрели этот вопрос на заседании Комиссии по увековечиванию памяти выдающихся событий и деятелей отечественной истории и культуры. Приняли решение поддержать установку памятной доски Борису Немцову по адресу Малая Ордынка, дом 3», — написал Собянин, напомнив, что 27 февраля исполняется три года со дня гибели политика. Памятную доску установят на общественные деньги, если жители дома не будут против этой инициативы.

При этом ранее запрос на установку монумента в городскую думу подал глава партии «ПАРНАС» Михаил Касьянов — депутаты отправили этот вопрос на рассмотрение в комиссию по монументальному искусству. Напомним, доска в память о Немцове уже была установлена в сентябре 2017 года, однако через короткое время она была снята, отмечали Nation News. Тогда власти Москвы назвали установку незаконной, сообщала «Национальная служба новостей».