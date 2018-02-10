Московские депутаты отказались обсуждать памятник на месте убийства Немцова

Запрос на установку монумента на месте гибели Бориса Немцова поступил в московскую городскую думу от главы партии «ПАРНАС» Михаила Касьянова. Депутаты решили поручить рассмотреть этот вопрос комиссии по монументальному искусству столицы.
Архитекторы, историки, скульпторы и художники решат, насколько целесообразна установка памятника, сообщает «Русская планета» со ссылкой на председателя мосгордумы Алексея Шапошникова. Тем временем, Касьянов заявляет, что если идея будет одобрена, то все финансовые вопросы партия возьмет на себя.
Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту. Летом 2017 года столичный суд огласил приговор пяти фигурантам дела об убийстве политика. Подсудимые получили от 11 до 20 лет заключения. С момента смерти Немцова его сторонники пытаются пролоббировать установку памятника на месте гибели. Тем временем имя оппозиционера решили увековечить в США, назвав в его честь улицу напротив российского посольства.