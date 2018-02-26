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26 февраля 2018
25 февраля 2018
08:36  26 февраля 2018 1

За хищение 5 млрд рублей на космодроме «Восточный» осудили четырех человек

Роскосмос, строительство, космодром восточный
Их обвиняли в злоупотреблении полномочиями и растрате при строительстве космодромаФото: Роскосмос

Дальневосточный окружной военный суд вынес приговор фигурантам дела о хищении 5 млрд рублей при строительстве космодрома «Восточный». Экс-главу «Дальспецстроя» Юрия Хризмана приговорили к 12 годам заключения.

Его и бывшего главного бухгалтера этого предприятия Владимира Ашихмина признали виновными в злоупотреблении полномочиями и растрате, передает «Интерфакс». Ашихмин получил семь лет заключения. Кроме того, бывший председатель Хабаровской краевой думы Виктор Чудов и Михаил Хризман (сын Юрия Хризмана) получили и пять с половиной лет заключения соответственно.

С осужденных по иску «Роскосмоса» взыскали 5,16 млрд рублей в качестве компенсации ущерба. Процесс проходил в закрытом режиме, так как на слушаниях могла быть оглашена информация, относящаяся к гостайне.

Как писало «URA.RU», ранее Счетная палата РФ выявила в упраздненном Федеральном космическом агентстве (Роскосмос) нарушения на 600 млрд рублей в бюджетном и бухгалтерском учете. Об этом сообщила глава контрольного ведомства Татьяна Голикова.

Юрий Викторов
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