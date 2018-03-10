Президент РФ Владимир Путин рассказал о своем отношении к фотографиям, на которых он изображен с голым торсом верхом на медведе. По его словам, он никогда не катался на диком звере, но такие снимки есть.
В интервью NBC Путин, комментируя свои фото во время отпуска без футболки, уточнил, что у него много других снимков, но «никто ими не интересуется». «Я расслабляюсь. У меня много фотографий в рабочей атмосфере», — пояснил президент, его слова приводит РТ.
Путин также добавил, что видел фото, на которых он был запечатлен скачущим верхом на медведе. «Я никогда не скакал на медведе. Но такие фото существуют», — заявил российский лидер.
Снимки Путина с голым торсом на рыбалке в Тыве появились в августе минувшего года. Глава государства тогда поймал «здоровую щуку».