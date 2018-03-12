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12 марта 2018
11 марта 2018
Главные новости Москвы
07:31  12 марта 2018 1

Фанаты раскритиковали Шарапову за снимок с флагом США. ФОТО

Российскую теннисистку обвинили в непатриотизмеФото: Мария Шарапова, Instagram

Российскую теннисистку Марию Шарапову раскритиковали в Сети за новое фото в Instagram. Спортсменка поделилась снимком, на котором она вместе с матерью в музее стоит перед картиной «Флаг» американского художника Джаспера Джонса.

Болельщики возмутились тем, что Шарапова сфотографировалась на фоне символики США, назвав это непатриотичным. «Делай фото на фоне российского флага, а не пендоского. После всех наездов на наш спорт, у тебя еще есть желание фоткаться на этом звезднополосатом фоне», «Вы бы лучше повернулись задом к этому флагу», «Маша, удали это фото плиз, не расстраивай российских фанатов», «Флаг смерти, смотрят на смерть», «Почему дизлайк нельзя?» — прокомментировали одни пользователи, передает newinform.com.

Как пишут argumenti.ru, нашлись и те фанаты, которые не увидели в фотографии ничего предосудительного. «Маша Штаты обижает, если она решила, что круто жить в США и рубить бабло, но не круто быть американкой и не брать их гражданство», «Шарапова с самого детства живет, учится и зарабатывает в США, при этом продолжает выступать под российским флагом, посвящая все свои многочисленные победы России. Думаю, из вышесказанного легко понять, кто же является настоящим патриотом России — Маша или поливающие ее грязью русские комментаторы», — встали на защиту спортсменки другие пользователи.

Ранее Мария Шарапова рассказала о прекращении сотрудничества с голландским тренером Свеном Груневелдом. Как писало «URA.RU», теннисистка совместно работала с ним на протяжении четырех лет.

Ксения Томашова
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